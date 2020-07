Bất ngờ với kết quả xét nghiệm của 4 thanh niên hút thuốc lào với bệnh nhân 447 và các trường hợp F1

Chiều 29/7, nam giới tên N.T.H, 23 tuổi, ở Nam Từ Liêm, Hà Nội từ Đà Nẵng trở về đã mắc COVID-19, được công bố là bệnh nhân 447. Người này là nhân viên đầu bếp tại cửa hàng Pizza, tại 106 Trần Thái Tông, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy.

Trong quá trình điều tra dịch tễ, cơ quan chức năng xác định các trường hợp F1 bao gồm 23 người cùng là nhân viên nhà hàng với anh H. và 4 nhân viên nhà hàng bên cạnh có sang hút thuốc lào chung với anh H.



Chiều 30/7, Báo Giao thông cho hay, Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội Khổng Minh Tuấn cho biết, kết quả xét nghiệm bước đầu của các trường hợp F1 này đều âm tính.

"Đến thời điểm hiện tại kết quả xét nghiệm cho thấy các trường hợp F1 này đều có kết quả âm tính", ông Tuấn nói.

Cửa hàng nơi bệnh nhân làm việc được phong tỏa và khử trùng



Đại diện lãnh đạo quận Cầu Giấy nói trên báo Tiền phong rằng “Có mấy trường hợp do hôm qua không có mặt tại cửa hàng nên chưa lấy mẫu, chưa có kết quả. Các trường hợp đã lấy mẫu, kết quả xét nghiệm lần 1 về cơ bản đều âm tính. Tuy nhiên, còn phải chờ xét nghiệm thêm để khẳng định”.



Báo cáo tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Hà Nội chiều 29/7, Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy Bùi Tuấn Anh cho biết, ngoài các trường hợp F1, còn có tới 469 trường hợp F2 liên quan đến trường hợp này. Trong khi đó, nhà hàng nơi anh H. làm mỗi ngày có khoảng 30 - 40 đơn hàng vận chuyển ra ngoài.



Theo điều tra lịch trình di chuyển của bệnh nhân 447 như sau. Anh N.T.H từ ngày 12/7, bệnh nhân ở tại Khách sạn Huỳnh Gia Hưng (địa chỉ 169 đường Nguyễn Văn Thoại, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) không đi đâu ra ngoài, ăn uống tại khách sạn.

Ngày 14/7, H. đi mua đồ tại Chợ Hàn 119 Trần Phú, quận Hải Châu; chiều ngày 14/7, anh này cùng gia đình đi chơi tại Hội An, Quảng Nam; buổi tối gia đình về khách sạn.

Ngày 15/7, H. cùng gia đình ra sân bay trở về Hà Nội (máy bay hạ cánh tại Sân bay quốc tế Nội Bài lúc 12h30 ngày 15/7). Sau đó, đoàn du lịch cùng bệnh nhân đi 2 xe ôtô về nhà tại Mễ Trì, Nam Từ Liêm (đi xe đặt trước).



Chiều ngày 15/7, H. đến phòng trọ của bạn tại địa chỉ số 1/59/68 (Mễ Trì Hạ, Mễ Trì, Nam Từ Liêm).

Từ ngày 16/7 đến 24/7, anh này làm việc tại cửa hàng Pizza 106 Trần Thái Tông (quận Cầu Giấy), hàng ngày tiếp xúc với hầu hết nhân viên tại cửa hàng, không đeo khẩu trang khi tiếp xúc.

Ngày 23/7, bệnh nhân xuất hiện sốt, ho, mệt nhưng vẫn đi làm và có đến gặp bạn tại địa chỉ số 1/59/68 Mễ Trì Hạ.

Ngày 25/7 đến 28/7, bệnh nhân nghỉ ở nhà, tự cách ly, không tiếp xúc với người khác.

Ngày 23/7, bệnh nhân H. có biểu hiện sốt nhẹ (từ 37,5 đến 38,2 độ C); ho kèm theo có đờm, không khó thở. 14h ngày 28/7, bệnh nhân nhập viện điều trị tại Khoa Vi-rút Ký sinh trùng, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Kết quả xét nghiệm ngày 29/7 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới Trung ương cơ sở 2 cho biết dương tính với SARS-CoV-2.



Ngay trong sáng 29/7, lực lượng chức năng đã phong tỏa và phun khử trùng khu vực cửa hàng nơi bệnh nhân làm việc cũng như nơi ở của bệnh nhân tại Mễ Trì.

