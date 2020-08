Kết quả xét nghiệm lần 2 của chuyên gia người Hàn Quốc ở Hải Phòng nghi nhiễm COVID-19 ra sao?

Theo Người Lao Động, bà Phạm Thu Xanh - Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng tối ngày 1/8 cho biết: Ông Kim Ju Deok (SN 1985) - chuyên gia người Hàn Quốc bị nghi nhiễm COVID-19 khi về tới sân bay Incheon (Hàn Quốc) đã qua xét nghiệm lần 2, kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Được biết, ông Kim Ju Deok làm công việc lắp máy cho công ty HPK Việt Nam và là nhà thầu phụ của công ty PRI Việt Nam. Sau đó, ông đến công ty LG Innotek Việt Nam (huyện An Dương, TP Hải Phòng) từ 28/5 đến 30/7.

Đến 31/7, ông Kim trở về Hàn Quốc, có biểu hiện sốt nhẹ nên được giữ lại ở sân bay Incheon. Kết quả xét nghiệm nhanh ở sân bay của người đàn ông này là dương tính với SARS-CoV-2. Kết quả này không có công văn chính thức mà chỉ được thông báo qua điện thoại với quản lý người Hàn Quốc.





Ngay khi nhận được tin báo, công ty đã kiểm tra lại lịch sử theo dõi thân nhiệt và tình trạng Sức Khỏe lần cuối của ông Kim nhưng đều không có biểu hiện bất thường. Theo Công ty LG Innotek, trong 1 tháng trước khi rời khỏi Việt Nam, ông Kim chỉ ở Hải Phòng làm việc mà không đi đâu.



Theo Theo VTC News, sau khi nhận được thông tin, Sở Y tế Hải Phòng đề nghị UBND các quận, huyện liên quan thực hiện rà soát, lập danh sách, điều tra lịch trình đi lại trong tháng 7/2020 (đặc biệt lưu ý các trường hợp có tiền sử đi đến Đà Nẵng) đối với những người tiếp xúc gần ông Kim.

Những người này cũng phải cách ly tại nhà, theo dõi tình trạng sức khỏe trong thời gian chờ kết quả xét nghiệm khẳng định từ Hàn Quốc. Bên cạnh đó, 4 người Hàn Quốc có tiếp xúc với ông Kim cũng được đưa đi cách ly tập trung tại Cơ sở 2 - Bệnh viện Hữu Nghị Việt-Tiệp (Hải Phòng) để lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 ; tiến hành khử trùng nơi ở của ông Kim và những người tiếp xúc gần.

Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ