Ca nghi nhiễm COVID-19 ở Đà Nẵng cùng 4 người nhà từng nhiễm SARS-CoV-2 nhưng xét nghiệm âm tính?

Chiều 6/9, Bộ Y tế thông tin về ca nghi nhiễm COVID-19 ở Đà Nẵng. Đó là ông P.N.S (66 tuổi, ngụ P.Khuê Mỹ, Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) đến khám cấp cứu tại Bệnh viện C Đà Nẵng chiều 5/9 do bị sốt.

Bệnh viện lấy mẫu xét nghiệm của bệnh nhân và sáng sớm 6/9 cho kết quả dương tính. Mẫu bệnh phẩm được chuyển đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Đà Nẵng xét nghiệm cũng cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, bệnh nhân được chuyển đến điều trị tại BV dã chiến Hòa Vang.



Ngày 6/9, BN được lấy mẫu xét nghiệm một lần nữa từ kỹ thuật viên tại BV dã chiến Hòa Vang (lúc 8 giờ 45) và từ kỹ thuật viên CDC (lúc 9 giờ) để gửi CDC xét nghiệm. Tuy nhiên, kết quả bằng phương pháp RT-PCR cả hai xét nghiệm này đều âm tính COVID-19.



Theo Sở Y tế Đà Nẵng, chiều 6/9, cơ quan chức năng tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho ông S. bằng phương pháp test nhanh kháng thể và phương pháp Mac Elisa. Kết quả xét nghiệm này là dương tính với kháng thể.



"Kết quả xét nghiệm dương tính với kháng thể, nghĩa là trong quá khứ bệnh nhân từng nhiễm SARS-CoV-2", Sở Y tế Đà Nẵng nhận định.



Đáng nói, không chỉ ông S. mà các thành viên trong Đáng nói, không chỉ ông S. mà các thành viên trong gia đình ông cũng có kết quả xét nghiệm kháng thể bằng phương pháp Mac Elisa dương tính với kháng thể của SARS-CoV-2.



Cụ thể, em trai ông S. đã được Bệnh viện C Đà Nẵng làm test nhanh kháng thể kết quả dương tính. Trước đó kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 15/8 âm tính.



Vợ ông S. test nhanh kháng thể kết quả dương tính nhưng xét nghiệm RT-PCR ngày 5/9 âm tính.

Con gái ông S. là giáo viên làm thư ký tại một điểm thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Đà Nẵng (đợt 2), đã được CDC Đà Nẵng xét nghiệm trước kỳ thi ngày 1/9, kết quả bằng RT-PCR là âm tính.



Khi ông S. có kết quả xét nghiệm dương tính(tại BV C Đà Nẵng), cả 6 người trong gia đình (gồm: em trai, vợ, con gái, con rể và 2 cháu ngoại) đều được chuyển cách ly y tế tại Trung tâm y tế quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng).



Sở Y tế Đà Nẵng nhận định, kết quả xét nghiệm kháng thể bằng phương pháp Mac Elisa của em trai, vợ và con gái ông S. dương tính, nghĩa là trong quá khứ họ đã từng nhiễm vi rút SARS-CoV-2.



Hiện tại, kết quả xét nghiệm kháng nguyên bằng phương pháp RT-PCR của 6 người trong gia đình, 1 người em dâu của ông S. và 3 người liên quan khác đều âm tính SARS-CoV-2.

Theo Sở Y tế Đà Nẵng cho biết, ông S. có một số bệnh mạn tính, ho dai dẳng do viêm phổi tắc nghẽn mạn tính lâu năm, nằm tại chỗ nhiều năm nay.



Ngày 29/6 - 5/7, ông S. điều trị tại BV Chỉnh hình và phục hồi Chức năng Đà Nẵng. Từ ngày 6 - 12/7 ông ược điều trị tại Khoa Lão, BV Đà Nẵng. Từ 13/7 - 13/8 , xuất viện về nhà.

Ngày 14 - 18/8, ông S. nhập viện tại BV C Đà Nẵng và đã được CDC xét nghiệm ngày 14/8 kết quả âm tính SARS-CoV-2. Sau đó ông S. xuất viện về nhà.



Căn cứ kết quả xét nghiệm, Sở Y tế Đà Nẵng cho hay bệnh nhân này có kết quả xét nghiệm dương tính với kháng thể, nghĩa là trong quá khứ bệnh nhân đã từng nhiễm virus SARS-CoV-2; hiện tại kết quả xét nghiệm cho thấy BN âm tính với SARS-CoV-2 (không nhiễm virus).



Sở Y tế Đà Nẵng xác định đây là trường hợp cần phải có thêm cơ sở khoa học và ý kiến về chuyên môn. Do đó, Đà Nẵng đã báo cáo Bộ Y tế để xin ý kiến chỉ đạo về mặt chuyên môn và hướng xử lý đối với trường hợp ông S.



Hiện tại, ngành y tế đã triển khai các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định; ông S. được cách ly, điều trị và sẽ được tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm kháng nguyên bằng phương pháp RT-PCR trong những ngày tới.



CDC Đà Nẵng điều tra các trường hợp tiếp xúc gần ông S., cách ly y tế, lấy mẫu xét nghiệm kháng nguyên bằng phương pháp RT-PCT.



Theo Sở Y tế TP Đà Nẵng, phương pháp xét nghiệm RT-PCT tìm kháng nguyên là phương pháp xét nghiệm mục đích để tìm kháng nguyên (tác nhân gây bệnh – là các đoạn gene virus SARS-CoV-2). Tức là thời điểm xét nghiệm virus có tồn tại trong cơ thể và có khả năng lây nhiễm hay không. Còn phương pháp xét nghiệm kháng thể là phương pháp xét nghiệm mục đích để tìm kháng thể, được cơ thể sẽ sinh ra khi có các tác nhân gây bệnh (virus, vi khuẩn) xâm nhập hay không.



