Khả Ngân quay lại đường đua Vpop, đốt mắt fan bằng teaser MV 'cảnh nóng' hơn cả hè tháng 7!

Trước đây, Khả Ngân từng debut với vai trò là một ca sĩ qua MV "Cô Gái Việt Nam" khi hóa thân thành một cô gái miền Tây Bắc vô cùng dịu dàng và khiến nhiều người yêu thích. Tuy nhiên, khi quay trở lại đường đua Vpop, cô nàng sinh năm 1997 đã có màn lột xác hoàn toàn với hình ảnh khác biệt.

"Em Đau Lòng Thế Anh Vừa Lòng Chưa" sau khi 'thả thính' poster hình ảnh cho MV mới. Chỉ ngắn ngủi 26 giây mà thôi nhưng đoạn teaser đã khiến fan phải... rửa mắt không biết bao nhiêu lần. Ngày 10/7, Khả Ngân đã nhá hàng cho màn comeback của mình bằng một teaser MV mới có tên



Đoạn teaser sau khi được đăng tải đã khiến cư dân mạng tò mò. Nguyên nhân bởi, Khả Ngân đã đưa vào hàng loạt những cảnh quay kịch tính, từ phân đoạn đau khổ khóc lóc, đập phá đồ đạc đến những 'cảnh nóng' của cô nàng cùng nam chính khiến khán giả đoán rằng, cốt truyện của MV chắc chắn không hề nhẹ nhàng.

Đặc biệt, Khả Ngân đã lột xác hoàn toàn trong MV này, không còn là một cô gái nhẹ nhàng đơn giản, giờ đây Khả Ngân đã chọn cho mình mái tóc ngắn đầy cá tính, diện lên mình những bộ đồ vô cùng sexy khoe trọn lợi thế hình thể của mình.

Trong teaser cũng chỉ tiết lộ một câu hát duy nhất trùng với tên MV. Nhiều người dự đoán, đây sẽ là một sản phẩm ballad, cơ hội để Khả Ngân chứng minh được giọng hát của mình trong MV âm nhạc thứ 2 ra mắt năm 2020.



Khi bật mí về sản phẩm mới của mình, Khả Ngân cho biết, nội dung MV sẽ mang màu sắc mới lạ, khác hẳn những gì thường thấy ở những sản phẩm âm nhạc Vpop, MV cũng được đầu tư chỉn chu, kỹ lưỡng cả về hình ảnh lẫn phần nhạc.

Được biết, ca khúc này được sáng tác bởi Trang Pháp, sẽ chính thức lên sóng vào ngày 11/7 tới đây.

EM ĐAU LÒNG THẾ ANH VỪA LÒNG CHƯA | Khả Ngân - Teaser MV



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ