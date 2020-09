Khách sạn tại TP.HCM cháy lớn khiến 2 người thương vong, nhiều tài sản bị thiêu rụi

Vụ hỏa hoạn xảy ra trên tầng cao nhất của khách sạn Nhật Minh nằm trên đường Cách Mạng tháng 8, Quận 10, thành phố Hồ Chí Minh . Thời điểm xảy ra vụ việc trên người dân gần đó phát hiện ra khói và lửa bốc lên từ tầng 5 của toàn nhà và bắt đầu tri hô lên, cảnh báo cho những người bên trong chưa biết có cháy. Đám cháy lớn đã nhanh chóng bùng lên ở tầng 5 xuống tầng 4 và bít lối uy hiếp các tầng còn lại. Nhiều người đã bị mắc kẹt tại tầng cao nhất của khách sạn.

Lực lượng chức năng có mặt kịp thời tại hiện trường để dập tắt đám cháy

Ngay sau khi nhận được tin báo, cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã điều động 7 xe cứu hỏa bao gồm cả xe thang đến hiện trường cùng với 50 cán bộ chiến sĩ tích cực dập lửa từ nhiều hướng. Sau 1 giờ, đám cháy đã được khống chế.

Vụ hỏa hoạn đã khiến cho 1 người tử vong, danh tính nạn nhân được xác định là L.T.T. (nam giới, 25 tuổi, quê Đồng Tháp), một người bị thương là ông Phan Thanh S. 50 tuổi, quê Đà Nẵng, người này bị bỏng nặng sau khi đó đã đập cửa sổ ở tầng 5 và kêu cứu, lực lượng chức năng đã đến giải cứu kịp thời và đưa ông đi viện. Nhiều tài sản trong căn phòng đã bị thiêu rụi hoàn toàn.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Cháy khách sạn ở TP.HCM, 1 người chết ngạt, 1 bị thương

