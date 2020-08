Khách tới giao dịch bị nhiễm COVID-19 khiến chi nhánh ngân hàng Eximbank tại Quận 10 phải đóng cửa

Eximbank là ngân hàng đầu tiên công bố về việc phải đóng cửa một chi nhanh vì có khách hàng nhiễm COVID-19 vừa đến đây giao dịch. Thông tin này được một lãnh đạo của phường 12, quận 10 thành phố Hồ Chí Minh xác nhận trong chiều nay ngày 3/8.

Theo đó, ngành chức năng Quận 10 đã gửi thông báo số 777/TB-UBND về việc tạm ngưng hoạt động Ngân hàng Thương mại CP Xuất nhập khẩu Việt Nam Eximbank, chi nhánh Sư Vạn Hạnh, địa chỉ 373 Sư Vạn Hạnh (phường 12, quận 10) trong vòng 14 ngày cho đến khi có thông báo mới.

Một chi nhánh của ngân hàng Eximbank vừa phải tạm đóng cửa vì có bệnh nhân COVID-19 đến đây giao dịch

Nguyên nhân là bởi có một ca nhiễm COVID-19 đã từng đến đây giao dịch, nói chuyện và tiếp xúc với những nhân viên ngân hàng. Người nhân viên này sau đó cũng đã có tiếp xúc với nhiều người khác tại sảnh giao dịch.

Chính vì vậy, sau khi thông tin này được đưa ra, ngành y tế địa phương đã tiến hành khoanh vùng và cách ly những người có liên quan. Ngân hàng trên sẽ bị tạm dừng hoạt động để đảm bảo an toàn cho các nhân viên và khách hàng tại đây.

ngân hàng đã thực hiện phun thuốc khử trùng và lau dọn phòng giao dịch tại cơ sở Sư Vạn Hạnh. Đại diện ngân hàng Eximbank cũng đã xác nhận sự việc trên. Về phía ngân hàng này cũng cho biết,

nhằm bảo vệ Sức Khỏe cho nhân viên và khách hàng, đồng thời đảm bảo cho quá trình giao dịch của khách hàng không bị gián đoạn, Ngoài rangân hàng cũng cho khách hàng biết về địa điểm giao dịch mới và tất cả hồ sơ của khách tại đây đều sẽ được chuyển cho Eximbank chi nhánh quận 10.

Hồ sơ của khách hàng sẽ được chuyển qua chi nhánh khác

Hiện tất cả các nhân viên của phòng giao dịch Sư Vạn Hạnh đều đã tự cách ly tại nhà và tuân thủ theo những hướng dẫn của các cơ quan y tế về công tác phòng chống dịch.

Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang trở nên khó lường như hiện nay, các ngân hàng cũng khuyến khích người dùng nên sử dụng các dịch vụ ngân hàng điện tử để hạn chế nguy cơ lây lan của dịch bệnh trong cộng đồng.

Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh COVID-19, đến sáng 3/8 tổng số trường hợp nhiễm COVID-19 xác định tại TP.HCM là 69 người.

Tình hình phức tạp của dịch bệnh COVID-19 hiện nay

Theo Phương Hoa/SKCĐ