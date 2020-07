Tiến hành kiểm dịch, khai báo y tế cho tất cả các hành khách trở về từ Đà Nẵng

Trong 2 ngày 26 và 27/7, các hãng hàng không đã bổ sung thêm nhiều chuyến bay đến Đà Nẵng để đón tất cả các khách du lịch rời khỏi thành phố này. Như vậy mỗi ngày tại Đà Nẵng sẽ có khoảng 130 chuyến bay sẽ cất cánh rời khỏi đây.

Sau khi phát hiện thêm 3 ca dương tính Covid-19 trong cộng đồng, thành phố Đà Nẵng đang chủ động thực hiện các biện pháp để cách ly xã hội . Mỗi người dân, mỗi địa phương đều đang lựa chọn cách phòng dịch riêng với những người trở về từ Đà Nẵng.

Du khách dời Đà Nẵng bằng đường hàng không

Siết chặt công tác khai báo y tế

Ngày 26/7, tại sân bay Đà Nẵng đã tiến hành khai báo y tế cho những hành khách trước khi lên máy bay. Các hãng cũng phải cung cấp cho đơn vị kiểm dịch y tế Đà Nẵng số khách trên từng chuyến bay để đối chiếu. Nếu còn khách nào chưa khai báo thì hãng phải có trách nhiệm bổ sung đầy đủ. Tất cả thông tin về từng hành khách, bao gồm cả số điện thoại phải được cung cấp đầy đủ để có thể tiện liên lạc khi cần.

Hãng hàng không VietJet khuyến cáo hành khách trên chuyến bay khởi hành từ Đà Nẵng phải lưu ý thực hiện khai báo y tế bắt buộc bằng hình thức điện tử hoặc văn bản giấy tại sân bay.

Hãng hàng không Vietnam Airlines cũng cho biết vẫn duy trì phun khử trùng toàn bộ đội máy bay khai thác trong ngày. Hãng cũng tổ chức kiểm tra Sức Khỏe hành khách tại sân bay theo quy định. Phi hành đoàn bao gồm phi công, tiếp viên hàng không đều được trang bị khẩu trang, găng tay và khăn giấy tẩm cồn. Hành khách trên các chuyến bay trong thời gian này cần phải đeo khẩu trang trong suốt hành trình bay.

Tại sân bay Nội Bài, trong ngày 26/7 đã có 8 chuyến bay không chow3r khách cất cánh từ Hà Nội vào Đà Nẵng để đón khách rời khỏi thành phố này. Hầu hết tất cả các chuyến bay này sẽ trở lại Hà Nội vào rạng sáng ngày 27/7.

Tại sân bay Nội Bài đã chủ động bố trí khu vực để đón du khách từ Đà Nẵng trở về. Tất cả hành khách phải đeo khẩu trang khi xuống sân bay và sử dụng nước sát khuẩn được bố trí để ở các nhà ga.





Tiến hành khai báo tại sân bay

Tự cách ly, theo dõi sau khi rời Đà Nẵng

Tính đến ngày 26/7, tất cả các chuyến bay tại Đà Nẵng trở về vẫn được tính là những chuyến bay thường và các phi hành đoàn vẫn chưa phải thực hiện cách ly. Đối với hành khách, ở một số địa phương như Bắc Giang, Hải Phòng, Nghệ An đã chủ động yêu cầu người dân về từ Đà Nẵng phải cách ly tập trung trong vòng 14 ngày.

Ngoài ra một số địa phương khác như Thanh Hóa, Cần Thơ, Quảng Ngãi, TP.HCM... cũng ra quyết định tăng cường giám sát sức khỏe đối với những người vừa trở về từ Đà Nẵng. Trao đổi với phsong viên báo Zing News chiều ngày 26/7 vừa qua, lãnh đạo Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC) cho biết tất cả hành khách từ Đà Nẵng về Hà Nội sẽ được coi là F2, phải tự cách ly tại nhà và phải thông báo ngay cho đơn vị y tế khi phát hiện bản thân có triệu chứng của bệnh.

Tại TP.HCM, nhà chức trách cũng yêu cầu tất cả những ai vừa trở về từ Đằ Nẵng đều phải khai báo y tế và tự cách ly tại nhà trong vòng 14 ngày. Các trường hợp có dấu hiệug liên quan đến Covid-19 trong vòng 14 ngày sau khi rời Đà Nẵng phải nhập viện, cách ly, xét nghiệm cẩn thận.

Trong ngày 26/7, Việt Nam ghi nhận có thêm 2 trường hợp mắc Covid-19 trong cộng đồng. Hiện nay, công tác phòng lây nhiễm qua đường hàng không vẫn đang được tập trung ở sân bay Đà Nẵng.

Tiến hành khai báo tự nguyện qua ứng dụng

