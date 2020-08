Khai giảng năm học 2020 chủ trương 3 không: Không quá 45 phút, không thả bóng và không diễu hành

Theo chỉ thị mới nhất của Sở Giáo Dục - Đào Tạo Hà Nội, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 , lễ khai giảng năm học 2020-2021 của các trường tại Hà Nội sẽ chính thức được tổ chức trực tiếp vào sáng ngày 'Toàn dân đưa trẻ tới trường' 5/9 (tức thứ 7 tuần sau).

Sở GD-ĐT Hà Nội yêu cầu các nhà trường tổ chức chương trình ngắn gọn, trang trọng, ý nghĩa và đảm bảo an toàn. Đặc biệt, các lễ khai giảng được thực hiện theo chủ trương 3 không: không quá 45 phút, không diễu hành và không thả bóng bay. Tuy nhiên vẫn cần đảm bảo không khí vui tươi và phấn khởi cho các học sinh trong ngày tựu trường này.

Lễ khai giảng năm học 2020-2021 sẽ được giới hạn trong 45 phút

Trong buổi lễ khai giảng này, ngoài việc tổ chức buổi lễ long trọng, các nhà trường cũng cần phải đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19, ngăn ngừa những rủi ro mắc bệnh cho toàn bộ nhân viên nhà trường, giáo viên và các học sinh.

Sở Giáo dục và Đào tạo còn chỉ đạo chú trọng thực hiện nội dung đón học sinh đầu cấp; tùy theo điều kiện thực tế của nhà trường, bố trí số lượng học sinh tham dự khai giảng tập trung cho phù hợp, đảm bảo giãn cách theo quy định.

Đối với các trường học, cơ sở giáo dục có diện tích nhỏ, hẹp, tổ chức tập trung khai giảng cho học sinh đầu cấp và đại diện học sinh các khối lớp khác. Số học sinh còn lại bố trí dự trong lớp học. Không tổ chức diễu hành khi đón học sinh đầu cấp; không thả bóng bay. Không tập trung học sinh để tổ chức luyện tập trước ngày khai giảng.

Chú trọng nội dung đón các học sinh đầu cấp là một trong những chỉ thị từ Sở GD-ĐT

Các nhà trường, cơ sở giáo dục trang trí trường, lớp tạo quang cảnh vui tươi, phấn khởi trong ngày khai trường; xây dựng kịch bản chi tiết về kế hoạch đón học sinh và tổ chức khai giảng; phân luồng đón học sinh, đại biểu (nếu có) ngay từ cổng trường để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, đại biểu có biểu hiện ho, sốt, khó thở không đến trường tham dự khai giảng; Cha mẹ học sinh, phụ huynh không đưa con vào trong trường học, không tụ tập đông người phía ngoài cổng trường.

Đối với trường tiểu học, THCS, THPT, trung tâm GDNN-GDTX, sau khi kết thúc khai giảng, học sinh lên lớp học tiết đầu tiên của chương trình theo bộ tài liệu “Giáo dục nếp sống thanh lịch, văn minh cho học sinh Hà Nội” và các tiết học khác, đảm bảo thời gian kết thúc buổi học theo thời khóa biểu.

Các trường có thể lồng ghép các nội dung hướng dẫn về phòng, chống dịch bệnh; phòng chống tai nạn thương tích; giáo dục truyền thống, phổ biến nội quy.

Ngay sau lễ khai giảng, các trường học duy trì nền nếp học tập; ban hành kế hoạch giáo dục của nhà trường trong cả năm học bảo đảm nội dung chương trình theo quy định; việc tổ chức các hoạt động đầu năm học cần phù hợp với đối tượng, lứa tuổi học sinh, điều kiện của nhà trường, gắn với thực tiễn địa phương và bảo đảm an toàn phòng, chống dịch bệnh.

Thống nhất khai giảng năm học 2020-2021 vào ngày 5/9

