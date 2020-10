Khai máy "Thượng Thực": Hứa Khải - Ngô Cẩn Ngôn "tươi như hoa", trổ tài nấu nướng "siêu to khổng lồ"

Vào ngày 15/10 vừa qua, dự án phim cổ trang mới nhất của Vu Chính mang tên "Thượng Thực" đã chính thức tổ chức lễ khai máy hoành tráng với sự tề tựu đông đủ của toàn ekip. Mọt phim Trung đặc biệt dành nhiều sự chú ý cho nam nữ chính Ngô Cẩn Ngôn và Hứa Khải khi đây là lần đầu tiên cặp đôi tái hợp kể từ "Diên Hi Công Lược".

Ekip của dự án Thượng Thực

Được biết "Thượng Thực" là bộ phim cổ trang Trung Quốc lấy bối cảnh thời Minh Thành Tổ thế kỷ 19, tập trung vào những câu chuyện xảy ra tại thượng thực - cơ quan chế biến ẩm thực của triều đình. Nữ chính Ngô Cẩn Ngôn sẽ hóa thân thành nữ đầu bếp đầu tiên được hoàng đế nghiêm túc tuyển lựa vào nấu ăn cho hoàng gia. Bên cạnh cô còn có hai "đồng nghiệp" - một gã ăn xin (Hứa Khải) và một đầu bếp trứ danh (rất có thể là vai của Hứa Quang Hán). Cả ba cùng nhau khám phá ý nghĩa thật sự của "ẩm thực" và dùng nó để xoa dịu dạ dày của hoàng đế. Thực"phim cổ trang Trung Quốc

Tạo hình cổ trang mới của Hứa Khải và Ngô Cẩn Ngôn

Tại phim trường có thể thấy Hứa Khải và Ngô Cẩn Ngôn xuất hiện rất giản dị với hai bộ đồ đen khá tông xuyệt tông nhưng thần thái thì lại vô cùng tươi tỉnh, rạng rỡ. Vì vốn đã quen làm việc với nhau từ dự án trước nên dường như cặp đôi không hề có chút ngượng ngùng nào, tương tác rất tự nhiên khiến fan không khỏi "rụng tim".

Cặp đôi sánh vai vô cùng tự nhiên, hòa hợp

Vì bộ phim liên quan tới đề tài ẩm thực chốn cung đình nên đạo cụ chụp ảnh của đoàn phim cũng độc đáo không kém, toàn dụng cụ nấu bếp kích cỡ "siêu to khổng lồ" cực hài hước. Nữ chính Ngô Cẩn Ngôn còn không ngại thể hiện vài chiêu cơ bản khiến người xem không khỏi trầm trồ, hứa hẹn đây là sẽ một bộ phim thú vị.

Ngô Cẩn Ngôn trổ tài bên bộ dụng cụ bếp siêu to khổng lồ

Không có gì bí mật rằng Ngô Cẩn Ngôn và Hứa Khải là hai diễn viên được Vu Chính vô cùng yêu quý, khiến biên kịch 42 tuổi này luôn đau đáu về một màn tái ngộ. Cả hai liên tục được tham gia rất nhiều dự án phim của Vu Chính trong vai trò là diễn viên chủ chốt, đặc biệt là mỹ nam Hứa Khải. Với giá trị của chiếc đồng hồ Richard Mille trên tay có thể thấy Hứa Khải đã kiếm được không ít trong khoảng thời gian hoạt động nghệ thuật của mình.

Hứa Khải vẫn đẹp trai ngời ngời và khoe ngầm độ giàu có với chiếc đồng hồ bạc tỷ

Hiện bộ phim "Thượng Thực" vẫn chưa chính thức công bố lịch phát sóng.

