Nói đến các khu tập thể ở Hà Nội , người ta thường nghĩ ngay đến những bức tường vàng rêu phong cũ kỹ, các căn phòng chật chội nằm sau những cánh cửa nhỏ hẹp hay từng ô lan can nhỏ xíu chất đầy chậu cây, dây phơi quần áo... Thế nhưng, ngay giữa lòng Hà Nội chen chúc giữa nhiều khu tập thể như thế, lại có một khu tổ hợp mang đậm chất Hàn Quốc với những bức tường trắng xinh xắn cùng thật nhiều góc chụp ảnh, check in sống ảo... Đó chính là khu tổ hợp Block D6 nằm trong khu tập thể D6 Trung Tự.

Khám phá Block D6: Khu phố Hàn giữa lòng Hà Nội

Ý tưởng xây dựng nên một khu tổ hợp như thế này đã được người đứng đầu là chị An Toe Toe. Sau những lần đi du lịch Hàn Quốc, hình ảnh các con ngõ nhỏ tập hợp nhiều cửa hàng mua sắm đã thu hút và khiến chị muốn đưa về Việt Nam. Khi các cửa hàng tập trung trong cùng một khu như vậy sẽ rất tiện lợi cho người dùng. Bạn có thể vừa đi dạo, lang thang mua sắm, rồi dừng lại chụp ảnh check in bởi góc nào cũng có thể cho bạn ra đời những bức ảnh ngàn like.

Quán nước ép Maison de Éte





Khu tổ hợp dần được mở rộng ra với rất nhiều loại hình mua sắm đa dạng, từ các shop quần áo, phụ kiện, đồ decor, tiệm nail, tiệm tinh dầu cho đến quán cà phê, tiệm cây xanh... Khu tổ hợp này hiện tại không chỉ thu hút các bạn trẻ đến mua sắm, check in mà còn là nơi được khách du lịch nước ngoài ghé tới, đặc biệt là vào dịp cuối tuần.

Tiệm bánh Noth Cake

Ngoài đến mua sắm thì đây còn là một địa điểm check in vô cùng tuyệt vời cho những ai thích sống ảo. Mỗi cửa tiệm đều được xây dựng với tone màu chung là trắng hoặc pastel rất nhẹ nhàng, xinh xắn, dễ làm người ta liên tưởng đến 1 con ngõ nhỏ tại Phố Hannam của Hàn Quốc hay con phố Aoyama tại Tokyo... Cả bên trong và bên ngoài mỗi cửa tiệm, dù được sắp xếp và decor theo phong cách đơn giản nhưng vẫn vô cùng thu hút.

Our Coffee

Trong thời gian tới, dự định khu sẽ tiếp tục được mở rộng thêm với nhiều cửa hàng mới như tiệm bánh, cà phê, các loại đồ ăn... và còn tổ chức hội chợ vào dịp cuối tuần với nhiều hoạt động đa dạng như dạy trồng cây, làm tinh dầu, các hoạt động ăn chơi, mua sắm... Mà hiện nay, ngày càng có nhiều bạn trẻ biết và ghé đến khu tổ hợp này vừa để mua sắm, vừa để lang thang đi dạo hoặc chụp ảnh check in.

Onni Nails

Concept mới lạ, tự nhiên và xinh đẹp đã giúp Block D6 ghi trong mắt giới trẻ. Các du khách của Hàn, Nhật và nước ngoài cũng rất hay ghé qua khu để trải nghiệm đủ các dịch vụ tại đây. Bạn đã ghé qua Block D6 Trung Tự lần nào chưa? Hãy cùng bạn bè ghé khu tổ hợp thú vị nhất Hà Nội này nhé.

Theo Minh Phương/SKCĐ