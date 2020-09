Khám phá những cái 'nhất' của 12 cung hoàng đạo: Bảo Bình lý trí trái ngược với Song Ngư đầy mơ mộng

Bạch Dương - Nhiệt tình nhất

Bạch Dương là cung hoàng đạo nhiệt tình nhất trong vòng tròn hoàng đạo. Vì vậy khi mới gặp Bạch Dương người khác sẽ thấy cung hoàng đạo này vô cùng lạc quan vui vẻ, nói nhiều và sẵn sàng giúp đỡ người khác. Dường như không có gì có thể trói buộc được cung hoàng đạo này. Bạch Dương dạo này có nhiều năng lượng tích cực nên bạn dễ dàng truyền cảm hứng cho người khác.

Kim Ngưu - Thực tế nhất

Kim Ngưu chính là cung hoàng đạo sống thực tế nhất trong 12 chòm sao. Bất kể là giải quyết vấn đề gì trong cuộc sống thì Kim Ngưu cũng sẽ chọn cho mình những con đường an toàn nhất. Khi yêu, nếu cung hoàng đạo này cảm thất người kia không thể cho mình một tương lai tốt đẹp thì dù có yêu đến mấy bạn cũng sẽ dứt ra được. Nói Kim Ngưu lạnh lùng sắt đá, thực ra anh ta chỉ nhìn thẳng vào thực tế mà thôi.

Song Tử - Giỏi tự luyến nhất

Song Tử là chòm sao có khả năng tự luyến cao, cung hoàng đạo này rất tôn trọng cảm xúc của bản thân nên họ hiếm khi ở bên ai được quá lâu. Song Tử quan niệm rằng bản thân phải yêu thêm nhiều người nữa mới biết được đâu là chân ái thực sự của đời mình. Chính vì thế mà Song Tử thường vô tình làm tổn thương trái tim của những người khác. Đặc biệt là người yêu thương bạn thật lòng.

Cự Giải - Giàu cảm xúc nhất

Trong 12 cung hoàng đạo Cự Giải là chòm sao giàu cảm xúc nhất. Những chú cua đặc biệt quan tâm đến những ý kiến của người khác dành cho mình. Cự Giải đa sầu đa cảm và hay suy nghĩ, vì thế mà rất dễ bị tổn thương vì những lời nói vô tình của người khác.

Sư Tử - Quyết tâm nhất

Cung hoàng đạo Sư Tử là người rất nghiêm khắc và khó tính với chính mình và cả những người khác. Chòm sao này luôn muốn bản thân được tỏa sáng giữa mọi người, để người khác phải ghen tỵ và khao khát được đứng trên đỉnh cao của nhân loại. Bạn chẳng muốn bản thân phải thua kém bất kỳ ai. Vì thế khi Sư Tử quyết tâm làm điều gì thì cung hoàng đạo này sẽ luôn kiên định theo đuổi đến cùng.

Xử Nữ - Cầu toàn nhất

Dù làm bất cứ điều gì thì Xử Nữ cũng mong sẽ đạt được sự hoàn hảo và thành công nhất. Trong cuộc sống của mình, Xử Nữ không cho phép bất kì sai xót gì xảy ra. Dù đây không phải là một tính cách xấu thế nhưng cũng chính vì sự cầu toàn này của mình mà Xử Nữ tự đưa mình vào thế khó, gặp không ít rắc rối và phiền muộn trong cuộc sống.

Thiên Bình - Hiểu chuyện nhất

Thiên Bình được mệnh danh là nữ hoàng thân thiện, rất hiểu biết và có khả năng giao tiếp tốt. Trong tập thể Thiên Bình luôn là người biết cách đối nhân xử thế, hòa nhã và ứng xử khéo léo với mọi người. Vì vậy chòm sao này luôn được cử đi để hòa giải tranh chấp hoặc đàm phán về một thương vụ nào đó. Nói chung, nhờ tài ngoại giao trời phú mà chòm sao này được đánh giá cao trong mọi trường hợp.

Bọ Cạp - Khó tồn tại nhất

Trái tim Bọ Cạp là một đường hầm khép kín, cung hoàng đạo này sợ bị tổn thương nên không muốn mở lòng. Bọ Cạp sẽ luôn tìm cách bảo vệ bản thân mình và không cho phép bất cứ ai có cơ hội đến gần, chạm vào trái tim mỏng manh dễ vỡ của cung hoàng đạo này.

Nhân Mã - Nhanh chán nhất

Mã Mã trong tình yêu khá hồ đồ, cung hoàng đạo này không biết cách để giữ gìn một mối quan hệ lâu dài. Khi đối phương cho Nhân Mã cảm giác chán nản, mệt mỏi, ngay lập tức bạn sẽ đòi chia tay và dứt áo ra đi chẳng mảy may nhìn lại quá trình mà cả 2 đã vun đắp suốt thời gian qua.

Ma Kết - Nghiêm khắc nhất

Là một người nghiêm khắc nhất trong 12 cung hoàng đạo, Ma Kết không cho phép bản thân gặp thất bại. Với bại thất bại giống như một sự xỉ nhục. Chỉ cần đó là điều mà cung hoàng đạo này đang hướng đến, bạn sẽ không ngừng nỗ lực và không để bản thân được nghỉ ngơi dù một giây một phút nào, cho đến khi thành quả bày ra ngay trước mắt bạn thì mới thôi.

Bảo Bình - Thú vị nhất

Bảo Bình vui tính và thú vị nhất trong 12 cung hoàng đạo. Đây là người có chủ kiến riêng và không bao giờ đi theo lối mòn của người khác, cũng không thích hòa lẫn vào đám đông. Cung hoàng đạo này có thể tự đi theo con đường mà mình đã chọn và gặt hái được những thành tựu nhất định khiến người khác phải trầm trồ thán phục.

Song Ngư: Mơ mộng nhất

Song Ngư dành cả cuộc đời để theo đuổi chủ nghĩa lý tưởng nhất trong số 12 cung hoàng đạo. Song Ngư sống trong một bộ phim hư cấu không có thật, những câu truyện ngôn tình đầy mộng mơ, thậm chí còn tưởng tượng những drama như phim Hàn sẽ đến với mình.

Những điều thú vị của 12 cung hoàng đạo

Theo Phương Hoa/SKCĐ