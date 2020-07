Khám phá tính cách và tình yêu của bạn qua cách cầm điện thoại !

Thực tế, tính cách và tâm lý của bạn đều được bộc lộ qua những thói quen sinh hoạt hàng ngày. Theo đó, cách mà chúng ta sử dụng điện thoại di động cũng phần nào phản ánh được nội tâm bên trong cũng như xu hướng yêu đương của bạn. Dưới đây là 4 cách cầm điện thoại phổ biến nhất, bạn hãy xem đâu là thói quen cầm điện thoại của mình và chúng đang nói gì về tính cách của bạn nhé!

Cách 1. Cầm điện thoại bằng một tay

Nếu bạn có thói quen cầm điện thoại di động bằng một tay để lướt tin tức hoặc nhắn tin thì thì cách cầm điện thoại này cho thấy bạn là một người cực kỳ tự tin và luôn đưa ra được những quyết định khôn ngoan trong mọi trường hợp. Bạn sẵn sàng mạo hiểm để đạt được kết quả như ý, và điều này giúp bạn sớm thành công hơn trong công việc.

Tuy nhiên, trong vấn đề yêu đương thì lại khác, bạn khá dè dặt trong các mối quan hệ. Bạn gần như cần nhiều thời gian hơn để quyết định xem người này có phù hợp với mình hay không? Bạn muốn mọi thứ phải thật chắc chắn bởi bạn thực sự nghiêm túc trong mối quan hệ này. Do đó, người ngoài nhìn vào có thể thấy bạn khá nhút nhát và dè dặt.

Cầm điện thoại bằng một tay và dùng ngón cái của bàn tay kia để lướt

Cách cầm điện thoại này cho thấy bạn là một người thông minh, có trực quan, tư duy nhạy bén và rất thận trọng, luôn suy nghĩ thật kỹ trước khi nói và hành động. Bạn có xu hướng tự giải đáp mọi thắc mắc của mình, do vậy để “lừa”được bạn là điều khá là khó.

Tuy vậy, trong tình yêu bạn lại là một người khá bốc đồng. Bạn có xu hướng đưa ra những quyết định một cách nhanh chóng mà không suy nghĩ, đôi khi có thể làm ảnh hưởng đến tình cảm của hai người. Không những thế, đối với người yêu của mình, bạn có xu hướng trở nên cực kỳ ích kỷ, ưa phán xét và muốn mọi chuyện theo ý của mình.

Sử dụng cả hai bàn tay để cầm và lướt điện thoại

Có lẽ đây là cách sử dụng smartphone của rất nhiều người vì nó mang lại sự chắc chắn, tránh bị rơi vỡ. Việc cầm điện thoại bằng cả 2 tay cho thấy bạn là một người có thói quen làm việc nhanh – gọn – nhẹ. Bạn muốn mọi thứ được diễn ra ngay lập tức mà vẫn mang lại hiệu quả. Thói quen này cũng cho thấy bạn là người dễ dàng thích nghi với môi trường mới và có thể sẵn sàng thay đổi thói quen của mình để phù hợp với hoàn cảnh.

Trong tình yêu, bạn là người rất quyết đoán, điều này có thể khiến cho đối phương cảm thấy sợ hãi. Hãy nhớ rằng quyết đoán và độc đoán chỉ cách nhau một bước rất nhỏ. Do vậy nếu bạn cứ khư khư giữ lấy quan điểm của mình thì sẽ khiến cho những người xung quanh cảm thấy mệt mỏi mà rời xa bạn.

Cầm điện thoại bằng một tay và dùng ngón trỏ của tay kia để lướt màn hình

Nếu bạn có thói quen cầm điện thoại này thì cho thấy bạn là một người có thiên hướng nghệ thuật, tư duy sáng tạo, nhiều ý tưởng đột phá và điều này thực sự giúp ích cho bạn trong công việc và cuộc sống. Bạn đặc biệt thích ở một mình. Chỉ khi đó bạn mới có thể tập trung suy nghĩ và tạo ra được những điều thú vị cho cuộc sống. Có thể là một bản nhạc mới, một bức tranh đẹp hoặc cảm hứng cho những cuốn sách mới mang tên bạn.

Tuy nhiên trong chuyện tình cảm, bạn lại là một ngừoi khá nhút nhát. Điều này ngăn cản bạn phát triển những mối quan hệ mới. Thế nhưng bạn cũng không cần phải quá lo lắng, nếu nhưng một ai đó thực sự hiểu bạn, họ sẽ thấy yêu thương bạn nhiều hơn đấy.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

