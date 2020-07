Khám xét khẩn cấp đối với hai cán bộ UBND TP Hà Nội

Your browser does not support HTML5 video.

Xôn xao clip nhiều nữ nhân viên cty đa cấp bị trói tay, cúi đầu ăn cơm hộp dưới sàn

Cư dân mạng vô cùng xôn xao trước đoạn clip công ty đ‌a cấ‌p bắ‌t nhiều nữ nhân viên thực hiện thử thách bị tró‌i hai tay sau lưng và cúi đầu ăn cơm hộp trên sàn.