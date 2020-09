Khán giả đã sẵn sàng cho màn so găng giữa Kim Bum và Lee Dong Wook trong "Bạn trai tôi là hồ ly"?

tung ra teaser mới nhất vào sáng ngày 22/9 hé lộ nhiều hơn về mối quan hệ của cặp đôi chính Yi Yeon ( Lee Dong Wook ) và Ji Ah ( Jo Bo Ah ). Vào ngày 24/09 vừa qua, tvN đã phát hành áp phích nhân vật của Lee Dong Wook, Jo Bo Ah và Kim Bum trong drama mới "Bạn trai tôi là hồ ly" (Tale of the Nine Tailed). Trước đó phim cũng đãLee Dong WookJo Bo Ah

Phim thuộc loại giả tưởng hiện đại, kể về mối tình lãng mạn giữa nam thần (cáo chín đuôi trong thần thoại) - Yi Yeon (Lee Dong Wook) đã đến định cư tại thành phố và nữ giám đốc sản xuất mạnh mẽ Nam Ji Ah (Jo Bo Ah) của một show truyền hình thực tế. Cố đang quyết tâm truy lùng chàng hồ ly này.

Sẽ có một chuyện tình tay ba trong "Bạn trai tôi là hồ ly"?

Tuy nhiên, câu chuyện tình yêu của họ sẽ bị cản trở bởi Lee Yang - anh trai cùng cha khác mẹ với Yi Yeon. Anh được sinh ra giữa người và hồ ly. Những tưởng nam thần Lee Dong Wook sẽ là người chiếm trọn spotlight của "Bạn trai tôi là hồ ly" nhưng nào ngờ poster của Kim Bum lại áp đảo Lee Dong Wook và Jo Bo Ah về lượt like và share. Anh thu hút được nhiều sự quan tâm từ công chúng sau khi xuất ngũ và tái xuất màn ảnh nhỏ.

Kim Bum nhận được sự quan tâm lớn của khán giả khi tham gia bộ phim

Câu chuyện tay ba giữa nữ chính Nam Ji Ah mạnh mẽ, hồ ly nam Yi Yeon và người anh trai Lee Yang hứa hẹn sẽ đem tới cho khán giả những giây phút nghẹt thở nhưng không kém phần "nhây" cùng loạt tình tiết hài hước. Trong trailer được nhà đài hé lộ mở màn ngay bằng một vụ án bí ẩn, Yi Yeon và Ji Ah bước vào một cuộc rượt đuổi. Theo như lời Yi Yeon, anh đã dự cảm về điều gì đó không ổn xoay quanh một người phụ nữ có khuôn mặt "giống cô ấy". Trong khi đó Ji Ah dường như đang hoài nghi về Yi Yeon và hỏi: "Anh ta đến đây để giết người à?".

Những cảnh cắt cực nhây khác xa poster "ngầu lòi"

Tiếp đó là loạt hình ảnh hài hước xoay quanh cặp đôi này, Yi Yeon và Ji Ah chưa gì đã ngủ chung, lại còn cãi nhau chí chóe. Yi Yeon mặt lạnh lùng là vậy nhưng trong phân đoạn ìm kem và nổi đóa với chủ quán vì không kiếm được kem socola bạc hà khiến khán bật cười và đoán ra những phân cảnh "nhây" đây rồi.

Phim sẽ lên sóng trên tvN từ 7/10, sau khi "Flower Of Evil" kết thúc.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ