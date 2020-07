Khéo lựa đồ thế này bảo sao Nhật Kim Anh và TiTi bị cộng đồng mạng nghi ngờ hẹn hò

Thông tin về việc hẹn hò của Nhật Kim Anh và TiTi (HKT) đã bị Hồ Gia Hùng - thành viên cũ của HKT - tố trên mạng xã hội . Sau đó, Nhật Kim Anh có động thái trả lời úp mở: "TiTi đã ly hôn vợ, tôi cũng ly hôn chồng, nếu chúng tôi có yêu nhau thật thì chuyện đó cũng chẳng có gì là sai trái, vi phạm đạo đức hay vi phạm luật pháp. Rất mong mọi người hãy đón nhận thông tin có chọn lọc".

Việc cả hai đều không lên tiếng phủ nhận hay thừa nhận khiến cộng đồng mạng càng tò mò. Nhưng khi nhìn lại, cư dân mạng không khỏi ngạc nhiên bởi mức độ đồng điệu của Nhật Kim Anh và TiTi trong mỗi lần sánh bước xuất hiện trước công chúng.

Sự đồng điệu đến bất ngờ của cả hai ngay từ trang phục.

Thường xuyên đi cùng nhau tới các sự kiện, Nhật Kim Anh và TiTi quả thực như hình với bóng. Hai chị em cũng rất khéo chọn đồ sao cho ăn nhập về cả kiểu dáng và màu sắc.

Trông hai chị em rất hòa hợp và ăn khớp khi đứng gần nhau.

"Chị đại" Nhật Kim Anh có hai sắc thái thời trang: menswear cá tính và váy dạ hội công chúa lung linh. Dù là phong cách nào thì TiTi cũng rất tinh tế chọn trang phục cho hợp rơ.

Cả hai cùng diện vest đen cực ngầu.

Vì là nam giới nên khi đi sự kiện TiTi chỉ có thể diện vest và vì không có nhiều kiểu dáng nên anh chàng để ý chọn màu sắc lựa theo chiếc váy hay bộ trang phục mà Nhật Kim Anh đang mặc.

Vest ánh kim rất hiếm khó phối nhưng anh chàng vẫn tìm mọi cách để diện đồ hợp rơ với người chị thân thiết.





Nếu Nhật Kim Anh đã giúp đỡ TiTi rất nhiều trong con đường sự nghiệp thì ở trên thảm đỏ, TiTi lại là một người em tin cậy luôn bên cạnh giúp đỡ người chị trên thảm đỏ khi cô phải diện những bộ trang phục quá cầu kì và khó để di chuyển.

Mỗi bước đi trên thảm đỏ của Nhật Kim Anh đều có bóng dáng của TiTi.

Dù tin đồn hẹn hò là thật hay giả thì tình chị em thân thiết giữa Nhật Kim Anh và TiTi thật đáng trân trọng.

Your browser does not support HTML5 video.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ