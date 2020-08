Sự kiểm duyệt lỏng lẻo của Facebook, Youtube xem những gã 'giang hồ mạng' là 'idol' của giới trẻ

Youtube trở thành một nơi để nhưng gã 'giang hồ mạng' thể hiện mình

"Don't be evil" (không thành kẻ xấu) là một câu khẩu hiệu khá quen thuộc của Google. Nhưng qua nền tảng Facebook, Youtube những video của 'giang hồ mạng' này vẫn được lan rộng và đem về hàng trăm triệu lượt xem. Đương nhiên là nó cũng sẽ kèm theo cả những hợp đồng quảng cáo báu bở.

Youtube là một nơi mà những gã 'giang hồ mạng' này được thỏa sức 'lộng hành'. Những cái tên như Huấn Hoa Hồng, Khá Bảnh, Dương Minh Tuyền hay tiêu biểu nhất là Phú Lê bỗng trở nên hot hơn nhờ nền tảng video trực tuyến này.

Phú Lê rất chịu khó đầu tư vào những video giang hồ trên Youtube

Gọi là thành phần bất hảo bởi những cái tên này đều là những đối tượng đã từng hoặc đang vi phạm Pháp luật trong lúc phát triển kênh Youtube của mình.

Năm 2017, Khá Bảnh bị công an "sờ gáy" vì tội đánh bạc. Cũng trong năm này, Dương Minh Tuyền phải chịu án phạt 32 tháng tù vì tội gây rối trật tự công cộng và hủy hoạt tài sản. Trong khi đó Huấn Hoa Hồng với hàng loạt phát ngôn gây sốc cũng không ít lần bị bắt đi cai nghiện vì sử dụng chất kích thích.

Và gần đây nhất là Phú Lê - người thường xuyên có những video giảng giải về "nghĩa khí giang hồ" trên Youtube bị khởi tố về việc cố ý gây thương tích và gây rối trận tự nơi công cộng.

Một điểm chung của những gã ' giang hồ mạng ' này đều sở hữu những kênh Youtube riêng với một lượng người xem nhất định. Đặc biệt những người xem video đều là những lứa tuổi thanh thiếu niên, điều này vô hình chung sẽ giúp việc truyền bá tư tưởng văn hóa bạc lực giang hồ được truyền bá diện rộng. Và như thế việc Youtube trao nút vàng nút bạc cho những kênh này sẽ góp phần khuyến khích nhân rộng tư tưởng này.

Những cái tên khác như Huấn Hoa Hồng, Dương Minh Tuyền và Phú Lên cũng đều sở hữu nhưng video có rất nhiều người xem, đăng ký và chia sẻ.

Nơi nuôi sống những gã 'giang hồ mạng'

Vào năm 2017 cơ quan điều tra cho biết Khá Bảnh trong thời gian đầu có thể kiếm được khoảng 160-185 triệu đồng, có tháng cao nhất lên đến khoảng 450 triệu đồng.

Khi Khá Bảnh bị công an bắt Youtube mới chính thức xóa bỏ kênh này với lý do nó làm "tổn hại đến danh tiếng chung của cộng đồng nhà sáng tạo nội dung trong mắt các nhà quảng cáo".

Tuy nhiên Youtube không thừa nhân những nội dung này là xấu và độc hại với người xem. "Hành vi tiêu cực tổn hại hình ảnh" là một khái niệm mơ hồ, không nêu được bản chất những gì đang xảy ra với kênh của Khá Bảnh và những giang hồ mạng khác.

Khá Bảnh nhận được nút Bạc từ Youtube

Chính điều này đã khiến cho trào lưu giang hồ mạng không bị chấm dứt mà còn tiếp tục phát triển cho đến ngày hôm nay. Và hiện nay sự phát triển của Phú Lê chính là một ví dụ điển hình. Hiện nay kênh Youtube của Phú Lê có tới 1.96 triệu người đăng ký. Số người theo dõi trang này thậm chí là còn cao hơn so với cả những ca sĩ, nghệ sĩ của Việt Nam.

Bên cạnh những câu chuyện hữu danh vô thực từ nút vàng nút bạc Youtube cho thấy rằng đây là một mảnh đất màu mỡ có thể nuôi sống được cái xấu. Với Phú Lê, người này đã có thể kiếm được cả bội tiền từ nền tảng Youtube này.

Theo trang SocialBlade, ước tính mỗi tháng kênh Youtube với nội dung 'giang hồ mạng' của Phú Lê nhận được từ 3.700 - 60.000 USD từ tiền quảng cáo. Ngoài ra, người này cũng kiếm được khá nhiều tiền quảng bá từ các loại thực phẩm chức năng, thuốc tăng cường sinh lực,...

Điều này có thể hiểu tại sao Phú Lê lại chịu khó đầu tư vào để quay những video đầy tính bạo lực như Chạm mặt giang hồ 2 phần.

Bỏ ra một số tiền không nhỏ để làm MV, Phú Lê đã thành công nhận lại sự nổi tiếng trong giới giang hồ, kiếm được nhiều tiền từ Youtube và quảng cáo.

Facebook bật tíck xanh cho trang của 'giang hồ mạng' Phú Lê

Ngoài YouTube, Facebook cũng tạo điều kiện để Phú Lê trở nên nổi tiếng. Ngay lập tức trang cá nhân của Phú Lê trên facebook đã được cấp tíck xanh từ năm ngoái khiến nhiều người cảm thấy thật sự khó hiểu.

Tin được không trang cá nhân của Phú Lê được cấp tick xanh như 'idol' vậy

Ngoài Phú Lê, Huấn Hoa Hồng cũng là một cái tên gây nhiều tranh cãi khi liên tiếp có những phát ngôn kém văn hóa trên mạng xã hội và tự nhận mình là người của công chúng. Điều này vô hình chung biến việc trở thành người nổi tiếng theo tiêu chuẩn của Facebook trở nên vô giá trị.

Những tick xanh này không chỉ xuất hiện bừa bãi mà còn không giúp gì được cho người sở hữu nó. Bởi gần đây nhất là câu chuyện của Ivanovic, dù sở hữu trang cá nhân tick xanh nhưng vẫn bị hacker Việt Nam chiếm quyền, thỏa sức livestream bán quần áo, Facebook, điều này đã trở thành trò cười cho cư dân mạng trong suốt thời gian vừa qua.

