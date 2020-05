Khi gã doanh nhân “rởm”… săn cùng lúc 7 “con mồi”

Trong vai một nam doanh nhân thành đạt, nhiều tiền, lắm quan hệ, bao dung và tất nhiên là thừa tình yêu thương, T.A.S. có một vỏ bọc hoàn hảo, tạo dựng được niềm tin với nhiều phụ nữ độc thân, cô đơn, lỡ dở. Chỉ với một thủ đoạn quen thuộc, S. đã lừa đảo từ vài chục triệu đến vài trăm triệu của 7 người phụ nữ khác nhau thông qua mạng xã hội

Lừa yêu rồi lừa tiền

Không hiều trời xui đất khiến thế nào mà vào một ngày đẹp trời, 7 người phụ nữ đang thương móc nối liên hệ được với nhau để làm đơn tố cáo doanh nhân “rởm” – “đệ nhất lừa đảo miền Bắc”. Theo đơn tố cáo, thông qua 2 trang mạng xã hội dành cho phụ nữ độc thân, cô đơn, lỡ dở muốn tìm nửa kia của mình, các chị em đã làm quen, kết bạn được với 1 tài khoản facebook tên thật là T.A.S. và bị hắn lừa tình, lừa tiền với cùng một thủ đoạn. Khớp nối các thông tin, sự kiện với nhau thì được biết, có thời điểm, cùng một lúc S. đi lại quan hệ với 4/7 người phụ nữ. Mỗi buổi sáng họ đều nhận được một tin nhắn yêu thương từ S., khi đem ra đối chiếu thì đây là tin nhắn chùm, giống hệt nhau.

Ban đầu chỉ là những câu chuyện phiếm nhưng dần dần cảm thấy S. dễ mến, ngọt ngào và có lý lịch quá thuyết phục. S. tâm sự, mình là trẻ mồ côi, được bố mẹ hiện tại nhận nuôi. Bố mẹ nuôi là công chức nhà nước đã về hưu. Gia đình có 3 anh chị em. S. chư lập gia đình, hiện đang sống với bố mẹ trong một ngôi nhà khang trang ở phố Nghi Tàm (Hà Nội). Để “nâng giá” bản thân, S. còn thường xuyên mời các nạn nhân đi gặp người quen, đối tác làm ăn lâu năm. Trong những lần đi ăn, bạn bè S. đều vun vén mối quan hệ giữa hai người và khẳng định S. muốn xây dựng một gia đình nghiêm túc. Không ít lần S. dẫn chị em về một ngôi nhà tại phố Trần Cung ( Hà Nội ) và giới thiệu đó là nhà của mình. S. còn nói đang sở hữu một căn nhà ở Nghi Tam nhưng vì công việc làm ăn khó khăn nên đang cắm ngân hàng để lấy tiền giải quyết. Thậm chí, S. còn đánh bóng tên tuổi của mình với hình ảnh doanh nhân thành đạt, có nhiều mối quan hệ làm ăn, nhiều dự án lớn đang đầu tư và phát triển.

Không ít chị em phụ nữ bị lừa vì các ứng dụng hẹn hò trên mạng xã hội

Với những thông tin viết trong đơn tố cáo, các bị hại đều cho rằng, S. hoạt động có tổ chức. Những đối tượng được cho là bạn bè, đối tác làm ăn chính là đồng bọn của S., mỗi người sẽ đóng một vai để hỗ trợ xây dựng hình ảnh cho S.. Cũng theo các bị hại, trong thời gian quan lại với S., họ hay thấy đối tượng này đăng hình ảnh ngồi làm việc trong phòng sang trọng, đầy đủ tiện nghi hoặc ngồi nhậu ở những nhà hàng sang chảnh, tiếp đón đối tác làm ăn trong và ngoài nước… S. cũng “nổ” bản thân sở hữu công ty lớn, có nhiều cổ phần.

Khi biết “con mồi” đã cắn câu, S. bắt đầu tâm sự bản thân làm giám đốc công ty lớn. Hiện tại công ty đang nhập khẩu một lô hàng giá đến hàng tỷ đồng. Nhưng lô hàng này gặp trục trặc khi về đến cảng Đà Nẵng, do đó là hàng nhập lậu. Số hàng này đã được khách đặt hết chỉ đợi hàng về xuất tiền ngược lại. Song do hàng chưa lấy ra được nên bị đối tác thúc giục. Sau lời nói dối đó là một tràng dài những lời than vãn, kêu ca, buồn chán..., thậm chí S. còn nói mình đã cắm nhà, bán xe, vay nặng lãi vẫn chưa đủ tiền để “nhấc” lô hàng ra. Cuối cùng, S. lân la hỏi vay “người yêu” tiền hoặc đề nghị người yêu cầm cố tài sản giá trị để đưa tiền cho hắn.

Những lời nói ngọt nhạt của S. đã đánh gục lòng trắc ẩn của chị em phụ nữ. Họ sẵn sàng góp một phần nhỏ bé của mình vào giúp S. giải quyết công việc với hy vọng khi công việc làm ăn ổn định sẽ được cùng S. kết tóc se duyên. Ở giai đoạn đầu ngỏ lời vay tiền, S. tìm đến tận nhà các chị em, nói lời đường mật muốn xây dựng tổ ấm. Đòn tình này khiến các chị em đổ gục, dồn hết cho tiền của cho “người yêu”. Dù không có tiền họ cũng đi vay nặng lãi để đưa cho S.. Điển hình là chị L. (làm nghề buôn bán hoa quả ) đã đưa cho S. đến 700 triệu đồng. Trong số đó đa phần là tiền đi vay nóng, mỗi tháng trả lãi đến 30 triệu đồng. Thậm chí S. còn vơ vét cả mấy thùng bưởi của chị l. với lý do mang đi biếu sếp.

Táng tận lương tâm hơn, S. khiến 3 người phụ nữ dính bầu và sau đó tất đều đi bỏ thai. Chị L. trú tại Thường tín là người phụ nữ cuối cùng trong 7 người bị S. lừa đã dính bầu và phải bỏ thai. Sauk hi phát hiện bị lừa, chị L. tiêu tục, đau khổ và canh cánh lo sợ vì ngày ngày bị chủ nợ đến đòi gốc và lãi.

Chân tướng vụ lừa đảo chỉ bị phơi bày khi chị Y. – 1 trong các nạn nhân đã tìm được 6 người bị S. lừa. Họ gặp nhau và tá hỏa khi có người ở tận Cao Bằng, Hà Giang, Ninh Bình cũng bị lừa. Việc chị Y. phát hiện ra là bởi chị công tác trong ngành điện lực và quá dễ dàng để tìm hiểu S. có làm cùng ngành mình không. Theo chị Y., S. là mối tình đầu của chị. Cũng theo chị Y., S. lừa đảo tinh vi, hắn bảo chị em gửi tiền vào tài khoản của bạn vì không dùng tài khoản ngân hàng. Có lần S. yêu cầu đưa tiền mặt, có người đã đưa từ 50 – 70 triệu đồng, nhiều người đưa đến 700 – 800 triệu. Sau khi lấy được tiền, S. lặn mất tăm.

Phụ nữ đơn thân, cô đơn, lỡ dở phải “tỉnh” khi yêu

Trong xã hội này không phải tất cả phụ nữ đều may mắn tìm được một người đàn ông tử tế, may mắn có được gia đình hạnh phúc. Ở bên ngoài kia có rất nhiều phụ nữ đơn thân, cô đơn, lỡ dở trong hôn nhân, tình yêu. Tất cả họ đều mang trong trái tim vô vàn vết sứt sẹo, tổn thương do yêu đương. Có nhiều phụ nữ cứng rắn giấu được cảm xúc vào bên trong nhưng có nhiều người yếu đuối đến mức tìm đến cái chết để giải thoát. Song vẫn còn một phận phụ nữ khác giải tỏa tâm trạng bằng cách lên mạng xã hội tìm kiếm “chân ái” của đời mình. Chính vì thế một loạt các hội nhóm dành cho phụ nữ đơn thân “ra đời”. Đó là nơi hội ngộ, chia sẻ, kết nối tình yêu. Nhưng đó cũng là nơi, các đối tượng như S. lợi dụng để lừa đảo những người phụ nữ “nhẹ dạ cả tin”.

Khi đang trải qua cuộc sống đơn độc hoặc tổn thương trong tình yêu, phụ nữ có xu hướng yêu mù quáng. Họ sẽ lao ngay vào vòng tay của những người đàn ông dẻo mỏ, những kẻ khoa trương tiền tài. Bởi họ tin rằng, những người đó sẽ mang đến cho họ một cuộc sống hạnh phúc, bù đắp những tháng ngày đau khổ họ đã trải qua. Không chỉ 7 người phụ nữ trên mà chắc chắn rất nhiều người khác đã và đang bị lợi dụng, lừa đảo.

Theo cơ quan điều tra, với sự phát triển của công nghệ thông tin, nhiều tiện ích, ứng dụng giúp những người cùng sử dụng 1 ứng dụng có thể tìm thấy bạn bè, người quen trong phạm vi bán kính 2km, từ vị trí hiện tại của người dùng nên có thể bị kẻ xấu lợi dụng để định vị, xác định thông tin cá nhân, giới tính… Mạng xã hội phát triển các tiện ích “check in”, “gợi ý kết bạn”, “dòng thời gian” rất dễ bị lợi dụng khai thác thông tin, xác định vị trí, thông tin cá nhân, sở thích, thói quen sinh hoạt, những nơi đã đến…

Các đối tượng tội phạm hướng đến những người nhẹ dạ, cả tin, thiếu hiểu biết về thông tin mạng xã hội . Vì thế, người dùng cần cảnh giác cao độ, chị em phụ nữ đơn thân, cô đơn… cần phải thật “tỉnh” khi đồng ý kết bạn, làm quen với người khác giới trên mạng xã hội. Đặc biệt, cần phải hết sức thận trọng khi nhận lời yêu một người mới quen. Cũng nên từ chối cho vay tiền, chuyển tiền hộ các đối tượng này…

Qua những vụ làm quen qua mạng rồi lừa đảo, đề nghị những người phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ đơn thân (đối tượng dễ bị tổn thương nhất) cần hết sức cảnh giác, kẻo rồi có ngày tiền thì mất còn mối hận thì ôm theo trong lòng không biết đến khi nào nguôi ngoai.

Your browser does not support HTML5 video. Làm giả sổ đỏ để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Theo Nga Đỗ/SKCĐ