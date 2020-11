Tiệm bánh Cối xay gió sẽ có bức tường khác thay thế?

Ngày 23/11, trên trang Fanpage, Tiệm bánh Cối xay gió thông báo về việc xóa bỏ bức tường vàng huyền thoại đậm phong cách vintage tại khu Hòa Bình hiện đang gây sốt khắp mạng xã hội

"Cối Xay Gió thân thương gửi từ Đà Lạt

Không biết tự lúc nào, Cối Xay Gió đã trở thành một phần không thể nào tách rời của Đà Lạt. Tiệm bánh cổ kính với bức tường vàng đã để lại dấu ấn không thể nào phai trong lòng người Đà Lạt và những vị khách ghé thăm nơi đây.



.....

Bức ảnh được đăng tải kèm dòng thông báo trên Fanpage Cối xay gió

Tụi mình chỉ còn 1 tuần nữa thôi là sẽ tạm ngưng hoạt động, sở dĩ Cối thông báo sớm để những bạn yêu mến nơi đây còn có cơ hội để ghé thăm. Cối và bạn còn 1 ít thời gian nữa và Cối tin rằng đây sẽ là những ngày thiệt cảm xúc để những ai chưa - đã - và đang dành tình cảm cho Cối Xay Gió có thể cùng nhau lần cuối lưu lại những thứ xưa cũ và biến nó thành hoài niệm để có thể giữ lâu hơn!

Cảm ơn tất cả các bạn đã trở thành một phần của Cối Xay Gió, đã để Cối có cơ hội được ngắm nhìn các bạn vui cười, hạnh phúc,.. Những giây phút ấy đã làm nên Cối Xay Gió của ngày hôm nay. Và phải chăng những điều giản đơn ấy cứ lớn dần theo thời gian biến Cối Xay Gió trở thành một phần của Đà Lạt", tiệm bánh thông báo trên trang Fanpage.



Tọa lạc tại địa chỉ số 7A đường 3/2 Đà Lạt, bức tường vàng huyền thoại của tiệm bánh trở thành điểm check in không thể bỏ qua của giới trẻ khi ghé Đà Lạt. Đại diện tiệm bánh chia sẻ nguyên nhân không thể tiếp tục giữ lại bức tường là do đã hết hạn hợp đồng thuê nhà nên tiệm phải trả lại mặt bằng. Bức tường chính thức được tháo dỡ vào ngày 1/12/2020.



Ban ngày, bức tường vàng nổi bật với dòng chữ "Tiệm bánh cối xay gió" từng là background check in cực hot của giới trẻ. Ban đêm, bốn chiếc đèn treo tường, chiếu sáng lên phông chữ tạo không gian cổ điển. Dù vậy, bức tường tọa lạc ngay vị trí gần ngã tư đông đúc nên thật sự phải rất khó mới chụp được bức ảnh cực high, không người qua lại.

Đây từng là điểm check in không thể bỏ qua khi ghé thăm Đà Lạt



Du khách chụp hình xong thường ghé tiệm thưởng thức các loại bánh mì kẹp hoặc mua đồ đóng hộp về làm quà. Bên trong tiệm được thiết kế khá ấm cúng tương tự như phong cách thời bao cấp ở miền Bắc.



Chủ quán cho biết thêm, hiện tiệm đã chuyển sang một địa chỉ cách đó hơn 2 km, đồng thời có kế hoạch vẽ lại bức tường tại một vị trí khác ở Đà Lạt. Dù vậy thì thời gian qua, bức tường vàng huyền thoại này đã trở thành một phần không thể thiếu đối với du khách khi ghé thăm Đà Lạt.



Rất nhiều người vẫn thấy hụt hẫng, vì cảm giác hoài niệm đồng thời háo hức mong chờ diện mạo một bức tường mới của tiệm bánh.

Ngàn hoa khoe sắc quanh năm tại Đà Lạt. Video: VTV

Theo Hà Ly/SKCĐ