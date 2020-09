Trúc Nhi - Diệu Nhi phục hồi ngoạn mục, đã tự do lăn lê bò trườn, vịn đứng lên

Trưa 19/9, Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố cập nhật những hình ảnh mới nhất về Sức Khỏe hai bé song sinh Trúc Nhi - Diệu Nhi. Các bác sĩ đánh giá hai bé tiếp tục hồi phục ngoạn mục, hiện đã có thể tự do lăn lê bò trườn thoải mái tại Khoa Hồi sức Ngoại.

Mỗi ngày các bé vẫn được tiến hành tập trị liệu hồi phục chức năng chi dưới. Các bài tập có mức độ từ dễ đến khó dần. Ban đầu các bác sĩ cho hai bé tập ngồi tại chỗ.

Sau khi tháo nẹp bột, các bé được tập ngồi trên bề mặt gồ ghề để tạo độ vững chắc cho cơ mông. Sau đó các bé sẽ được tập để giữ thăng bằng trên hai chân, chuẩn bị cho quá trình tập bước, tập đi.



Do quá trình dính nhau và phẫu thuật kéo dài nên các chức năng vận động của hai chi dưới bị hạn chế. Nên các bác sĩ đang nỗ lực hết sức để tập hồi phục cho hai bé.

Hai chân các bé đã khép sát nhau, cứng cáp hơn, đã có thể vịn đứng trong thời gian ngắn. Các kỹ thuật viên dự kiến hoảng hai tháng tới, khi bé đứng vững, trục chân thẳng, không cần bấu vịn thì sẽ bắt đầu tập đi.



Mỗi ngày cha mẹ hai bé vẫn dành thời gian vào viện cho con ăn và tập luyện chơi đùa cùng con. Chị Trần Thị Hồng Thúy, mẹ Trúc Nhi - Diệu Nhi, chia sẻ niềm hạnh phúc vô bờ khi thấy sức khỏe 2 con tiến triển tích cực từng ngày.

Khoảnh khắc Trúc Nhi - Diệu Nhi phun mưa làm trò với các bác sĩ