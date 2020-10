Bác sĩ Nhà Trắng tiết lộ sốc về sức khỏe của Tổng thống Donald Trump và khi nào có thể xuất viện

Chiều tối 4/10 (giờ địa phương), Tổng thống Donald Trump đã tạm rời Trung tâm Y tế Walter Reed trong một thời gian ngắn. Ông chủ Nhà Trắng được nhìn thấy trong chiếc xe SUV, ông đeo khẩu trang và vẫy chào hững người ủng hộ đang tụ tập bên ngoài Trung tâm Y tế Walter Reed.

Đoàn xe rời đi vào khoảng 17 giờ 20 phút (giờ địa phương) và quay lại vài phút sau đó. Lý giải về hành động này, Tổng thống Trump chia sẻ ông muốn “dành một chút bất ngờ cho những người yêu nước vĩ đại trên đường phố”.

Tổng thống Trump rời Trung tâm Y tế Walter Reed để vẫy chào người dân chiều 4/10. Ảnh: AP



Trước đó, nhóm bác sĩ điều trị cho Tổng thống Mỹ Tổng thống Trump đã tổ chức cuộc họp báo với các phóng viên tại Trung tâm Y tế Quân đội Quốc gia Walter Reed để thông báo về tình trạng Sức Khỏe của Tổng thống.



TS.BS Sean Conley cho biết, kể từ khi có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19, ông Trump đã có hai đợt tụt oxy, lần đầu vào sáng 2/10 trước khi ông đến

TS.BS Sean Conley cho biết, kể từ khi có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19, ông Trump đã có hai đợt tụt oxy, lần đầu vào sáng 2/10 trước khi ông đến Bệnh viện và lần sau vào ngày 3/10.

"Chúng tôi đã thảo luận về nguyên nhân của tình trạng này và liệu chúng tôi có cần can thiệp hay không. Đó là quyết định của nhóm bác sĩ điều trị trên cơ sở khoảng thời gian từ lúc có chẩn đoán ban đầu và khi bắt đầu sử dụng dexamethasone", CNN dẫn lời bác sĩ Sean Conley.



Được biết, các bác sĩ đã cho ông Trump dùng thuốc dexamethasone hôm 3/10. Khi được hỏi, bác sĩ Conley từ chối cho biết nồng độ oxy trong máu của Tổng thống đã giảm xuống mức nào.



Dexamethasone là một loại thuốc steroid có sẵn rộng rãi. Đáng nói, liều steroid cực mạnh được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo chỉ dành cho những bệnh nhân bị COVID-19 nặng, bao gồm cả những trường hợp bị thiếu oxy.

Tổng thống Donald Trump tại Trung tâm Y tế Quân đội Quốc gia Walter Reed để điều trị COVID-19. Ảnh: AP



Bác sĩ cho hay, Tổng thống Trump đã được cung cấp oxy bổ sung và mức oxy trong máu của ông hiện tại đạt 98%. Cũng theo các bác sĩ, sức khỏe của Tổng thống Trump đang tốt lên và ông có thể trở lại Nhà Trắng ngay sau ngày 5/10.



Trước đó ngày 3/10, một loạt hãng truyền thông Mỹ như CNN, CBS, Bloomberg dẫn nguồn thạo tin về sức khỏe Tổng thống Trump cho hay: "Các cơ quan của Tổng thống trong vòng 24 giờ qua cho thấy tình trạng rất đáng quan ngại và 48 giờ sắp tới sẽ mang tính quyết định với sức khỏe của tổng thống. Chúng tôi vẫn chưa ở trên con đường rõ ràng hướng tới bình phục hoàn toàn".



Trong một đoạn video đăng tải lên Twitter trước khi rời Walter Reed một thời gian ngắn, Tổng thống Trump viết rằng ông “đã học được rất nhiều về COVID-19”, đồng thời gửi lời những người ủng hộ bên ngoài bệnh viện nơi ông đang điều trị.

