Khi nào Việt Nam có văcxin COVID-19?

Trong thời điểm dịch COVID-19 đang diễn biến ngày càng phức tạp thì một trong những vấn đề được mọi người quan tâm và trông mong nhất chính là văcxin COVID-19

Liên quan đến vấn đề này, được biết cả 2 dự án nghiên cứu về văcxin phòng ngừa COVID-19 của Viện Vắcxin và sinh phẩm y tế (IVAC) và Công ty TNHH MTV Vắcxin và sinh phẩm y tế, Bộ Y tế (VABIOTECH) đều đang ghi nhận những dấu hiệu khả quan.

Ảnh minh họa.





Tờ Tuổi trẻ dẫn lại lời của ông Nguyễn Ngô Quang - phó cục trưởng Cục Khoa học, công nghệ và đào tạo (Bộ Y tế) cho biết, hiện tại đang có 4 nhà sản xuất văcxin Việt Nam tham gia cuộc đua vắcxin ngừa COVID-19.



Cũng theo ông Quang, hiện IVAC đã sản xuất thành công 3 lô thử nghiệm trên dây chuyền hiện có và chất lượng đạt yêu cầu. Viện cũng đã gửi mẫu sang Mỹ để đánh giá độc tính trên động vật thí nghiệm hồi tháng 7, đến tháng 8 sẽ thẩm định và tối ưu hóa quy trình sản xuất.

Tiếp đến, từ tháng 10-tháng 12 sẽ thử nghiệm trên người ở giai đoạn 1 và nâng cấp quy mô sản xuất lên 6 triệu liều/năm (gần gấp đôi so với hiện tại).

Ảnh minh họa.





Ngoài ra, dự án của VABIOTECH dự kiến sẽ tiêm thử nghiệm trên người khoảng đầu năm 2021. Theo ông Quang, kế hoạch hiện nay của IVAC là nộp hồ sơ công bố lưu hành sản phẩm vắcxin ngừa COVID-19 vào quý 4-2021, do đó dự kiến tháng 10-2021 vắcxin ngừa COVID-19 có thể ra mắt trên thị trường.

Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ