Hot: Khloe Kardashian xác nhận nhiễm COVID-19 giữa lúc cả gia đình vẫn 'quẩy' tiệc tùng hết nấc

Tối muộn ngày 28/10, theo tin tức từ CNN cho biết, trong video teaser tập mới nhất chương trình truyền hình thực tế Keeping Up With the Kardashians, Kim Kardashian và gia đình đã xác nhận việc Khloe Kardashian bị nhiễm COVID-19 Cụ thể, trong video Khloe Kardashian xuất hiện với nét mặt buồn bã cùng giọng nói khàn đặc. Cô nàng cho biết: "Tôi vừa phát hiện bản thân nhiễm COVID-19. Hiện tôi đang ở trong phòng, tình trạng vài ngày nay khá tệ nhưng tôi sẽ ổn thôi". Trang CNN đưa tin Trước đó, cô nàng từng khổ sở với các triệu chứng như: Ho, nôn mửa, đau đầu, người run rẩy và nóng lạnh bất thường. Vụ việc khiến bà Kris Jenner - mẹ của Khloe Kardashian vô cùng lo lắng, liên tục gọi điện cho bác sĩ để xin lời khuyên phù hợp. Khloe Kardashian xác nhận nhiễm COVID-19 Chia sẻ về chuyện này, Kim Kardashian cũng cho biết: "Chúng tôi đã vô cùng lo lắng chờ đợi khi Khloe xét nghiệm COVID-19. Trong thâm tâm, tôi đoán ít nhiều em ấy đã bị nhiễm bệnh bởi thể trạng của Khloe rất yếu ớt. Điều này càng khiến tôi sợ hãi, lo lắng cho em ấy. Tôi có thể cảm nhận được Khloe đang rất sợ hãi và bồn chồn". Tuy nhiên, nếu theo dõi Instagram của Khloe Kardashian, mọi người phần nào có thể yên tâm vì cô nàng đã khỏe mạnh và trở lại cuộc sống bình thường. Trên mạng, Khloe cũng chưa bao giờ hé lộ về tình trạng bệnh của mình. Hình ảnh Khloe Kardashian trên instagram

Điều đáng nói, tin tức Khloe nhiễm COVID-19 được xác nhận trong khi Kim và gia đình nhà Kardashian vừa bị công chúng lên án, chỉ trích vì tổ chức tiệc sinh nhật linh đình giữa tình hình dịch bệnh đang ngày càng phức tạp. Kim Kardashian bị chỉ trích vì tổ chức tiệc sinh nhật hoành tráng giữa mùa dịch Tiệc sinh nhật được Kim Kardashian tổ chức tại một hòn đảo với rất đông bạn bè đến dự. Hình ảnh bữa tiệc được Kim đăng tải ngày 28/10, thậm chí còn khoe việc cùng gia đình, bạn bè đã 'quẩy hết nấc' từ nhảy múa, đạp xe đến chèo xuồng, xem phim trên biển.



Trước những ý kiến chỉ trích dữ dội, Kim đã lên tiếng xác nhận, tất cả những người có mặt tại hòn đảo mừng sinh nhật cô đều đã cách ly và được kiểm tra nhiều lần trước khi đến đây. Xem thêm: TP.HCM họp báo về trường hợp chuyên gia Hàn Quốc nhiễm COVID-19

Theo TN/SKCĐ