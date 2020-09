Kho chứa nguyên liệu bất ngờ bị thiêu rụi chỉ trong một đêm, thiệt hại ước tính lên đến hàng tỷ đồng

Sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ đã điều động 5 xe chữa cháy cùng 40 cán bộ, chiến sĩ đến Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Thành Long có địa chỉ tại số 793 Trường Chinh, phường Chi Lăng, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai để chữa cháy và cứu nạn.

Đám cháy thiêu rụi cả kho hàng

Công an TP Pleiku cũng đã huy động lực lượng, nhanh chóng sơ tán tài sản, phối hợp với đơn vị chữa cháy để đảm bảo ngọn lửa không lan rộng.

Mặc dù vậy do nơi xảy ra hỏa hoạn là nhà kho vơi nhiều nguyên vật liệu dễ cháy nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn, lực lượng công an đã phải huy động nhiều lượt xe cứu hỏa mới có thể dập tắt được đám cháy.

Xe cứu hỏa được điều động đến để dập lửa

Đến 7h sáng cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Thiệt hại do vụ cháy gây ra ước tính ban đầu lên đến hàng tỷ đồng.

Hiện các cơ quan chức năng đang vào cuộc để điều tra nguyên nhân của vụ cháy lớn này là gì.

Theo Phương Hoa/SKCĐ