Vụ kho hàng lậu hơn 10.000 m2 ở Lào Cai: Tiết lộ mánh khóe làm ăn siêu lãi, 2 năm thu gần 650 tỷ

Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) đánh giá, vụ kho hàng lậu hơn 10.000 m2 chuyên bán hàng livestream tại Lào Cai bị phát hiện thu giữ hôm 7/7 là vụ bán hàng giả, lậu liên quan tới thương mại điện tử lớn nhất từ trước đến nay.

Theo VnExpress , đại diện Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) cho biết qua rà soát chứng cứ tại hiện trường, từ tháng 10/2018 tới nay, tổng lũy kế giao dịch qua tài khoản của Trần Thành Phú - chủ kho hàng chuyên livestream bán hàng lậu, và 5 đối tượng trong nhóm là trên 649 tỷ đồng.

Quản lý thị trường cho rằng đây là số doanh thu của kho hàng trong hai năm hoạt động.

Cơ quan chức năng nhận định chủ kho hàng lậu có thủ đoạn tính toán làm ăn rất tinh vi, kỹ lưỡng. Ước tính, tổng chi phí hoạt động mỗi tháng của kho hàng này là khoảng 2 tỷ đồng.

Kho hàng chủ yếu là túi xách, giày dép



Trong số này, chi phí đáng kể nhất là chạy quảng cáo trực tuyến mất gần 400 triệu đồng/tháng, cước điện thoại khoảng 122 triệu đồng/tháng và một loại chi phí được kê là “luật lá” 20 triệu đồng/tháng.



Chi phí thuê nhân công cũng thuộc loại giá rẻ gồm: Tiền trả cho các lao động phổ thông, chốt đơn livestream trong kho, làm việc cả ngày bình quân mỗi tháng từ 5-7 triệu đồng. Thủ quỹ, kế toán khoảng 7-10 triệu đồng, quản lý chung 20 triệu đồng. Cao nhất trong các nhân sự là một số nhân viên dẫn livestream thu nhập có khi lên tới 80 triệu đồng một tháng.



Đặc biệt, nhóm đối tượng đã tính toán rất kỹ khi đặt tổng kho tại Lào Cai bởi ở đây tiếp giáp cửa khẩu quốc tế, chỉ cần tuồn được hàng qua cửa khẩu biên giới là có thể nhập kho lượng lớn hàng hóa, tránh được sự giám sát của các cơ quan chức năng. Ngoài nhân công giá rẻ, chi phí thuê mặt bằng rộng cả hecta tại Lào Cai rẻ hơn nhiều so với tại các thành phố lớn.

Kho hàng lậu hoạt động quy mô



Đại diện Tổng cục QLTT cho biết trong kho hàng lậu, hàng hóa được phân khu khá bài bản, được đánh mã số thống nhất để tiện cho việc chốt đơn, lấy hàng và đóng gói gửi đi. Tại bất kỳ thời điểm nào cũng có khoảng 70 nhân viên làm việc.



Theo Theo Zing .vn, lời khai ban đầu của nhóm đối tượng cho biết, nhóm bán tối thiểu khoảng 1.000 đơn hàng một ngày, trung bình mỗi đơn hàng có 2,8-3 sản phẩm tức trung bình mỗi tháng khoảng 100.000 sản phẩm tuồn ra thị trường mỗi tháng. Sau khi chốt đơn, hàng được gửi đi khắp cả nước thông qua các hãng chuyển phát nhanh. Doanh thu của kho những tháng gần đây đạt hơn 10 tỷ đồng/tháng, với 30.000-40.000 đơn hàng bán ra mỗi tháng.

Sau 4 ngày kiểm đếm, Tổng cục QLTT ghi nhận tổng kho hàng có 237 chủng loại hàng hóa với tổng số 158.014 đơn vị sản phẩm. Trong đó, gồm 151.326 đơn vị sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ (hàng lậu) và 6.688 đơn vị hàng hóa có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu của các thương hiệu nổi tiếng thế giới.

Trong kho còn có 811 mã đơn hàng đã được đóng gói chờ chuyển phát. Ngoài lực lượng chức năng, Tổng cục QLTT còn phải thuê thêm 70 nhân công bốc xếp, khuân vác, phục vụ kiểm đếm. Toàn bộ hàng được chất vào trong 34 container mới đủ chỗ để niêm phong.

Bên cạnh đó, toàn bộ hàng hóa trên cùng 2 ôtô tải 5 tấn, 49 bộ máy tính, 1 laptop, 2 két sắt, 1 đầu thu camera, 1 máy in tem còn bị đoàn kiểm tra đã ra quyết định tạm giữ, lập biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện, theo thủ tục hành chính và niêm phong dưới sự chứng kiến của các cơ quan chức năng phối hợp và chính quyền địa phương.

Triệt phá kho hàng lậu rộng hơn 10.000m2 ở Lào Cai. Video: VTV

