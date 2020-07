Khoai lang tốt như thuốc bổ nhưng đại kỵ với 4 món này, tuyệt đối không nên ăn cùng kẻo rước bệnh

Trong Đông y, khoai lang không chỉ là loại thực phẩm mà có tác dụng bồi bổ cơ thể, ích khí, cường thận, kiện vị, tiêu viêm, thanh can, lợi mật, sáng mắt... Trong Trong đời sống hiện đại, khoai lang chẳng khác nào loại siêu thực phẩm cung cấp 26g tinh bột, giàu chất xơ, vitamin A, C, B6, kali, magie, calcium... và gần như không chứa chất béo.

Không những vậy, loại củ này còn có tác dụng phòng ngừa và chữa nhiều bệnh. Chất anthocyanin có nhiều trong khoai lang tím có tác dụng làm chậm sự phát triển của một số loại tế bào ung thư.

Ngoài ra, ăn khoai lang rất tốt cho sự phát triển của mắt, ngừa tim mạch, đột quỵ và tăng tuổi thọ.



Dù có giá trị dinh dưỡng cao nhưng khi ăn không nên kết hợp một số loại thực phẩm với khoai lang vì dễ sinh độc, gây đau bụng, tiêu chảy thậm chí là ngộ độc.

Khoai lang kỵ với những thực phẩm gì



1. Khoai lang kỵ chuối



Theo trang QQ, chuối cũng là một loại siêu thực phẩm chứa thiamine, melatonin, vitamin C, B6... rất tốt cho sức khỏe, giúp cải thiện hệ tiêu hóa, chống lão hóa, tăng cường Theo trang QQ, chuối cũng là một loại siêu thực phẩm chứa thiamine, melatonin, vitamin C, B6... rất tốt cho sức khỏe, giúp cải thiện hệ tiêu hóa, chống lão hóa, tăng cường Sức Khỏe mắt...



Tuy nhiên nếu ăn chuối ngay trước khoặc sau khi ăn khoai lang dễ gây đầy hơi, khó tiêu hay trào ngược axit dạ dày. Do cả chuối và khoa lang đều có khả năng kích thích dạ dày tiết ra dịch tiêu hóa gây đau bụng, người nào bị viêm loét Tuy nhiên nếu ăn chuối ngay trước khoặc sau khi ăn khoai lang dễ gây đầy hơi, khó tiêu hay trào ngược axit dạ dày. Do cả chuối và khoa lang đều có khả năng kích thích dạ dày tiết ra dịch tiêu hóa gây đau bụng, người nào bị viêm loét dạ dày còn khiến tình trạng trầm trọng hơn. Nếu muốn ăn chuối, tốt nhất nên ăn trước hoặc sau 4 tiếng ăn khoai lang.

2. Ngô



Ngô chứa hàm lượng carbohydrate cùng lượng vitamin dồi dào, cao gấp 5-10 lần so với gạo và lúa mì. Cả ngô và khoai lang đều là thực phẩm cung cấp tinh bột tốt tuy nhiên lại không kết hợp được cùng nhau.



So với khoai lang thì ngô khó tiêu hóa hơn, tạo cảm giác no lâu. Trong khi khoai lang kích thích dạ dày tiết ra axit để tiêu hóa. Do đó, không nên ăn hai loại thực phẩm này cùng lúc dễ gây khó tiêu, tạo gánh nặng lên dạ dày.



3. Trứng



Nhiều người chọn ăn kết hợp khoai lang với trứng để giảm cân nhưng nếu bụng dạ yếu hoàn toàn có thể gây ngộ độc. Khoai lang giàu tinh bột và chất xơ trong khi trứng chứa rất nhiều protein nhưng lại chứa rất ít chất béo, rất phù hợp để cung cấp dinh dưỡng cho bữa sáng.



Một số người sẽ thích sự kết hợp này nhưng một số người sẽ bị khó tiêu, đau bụng do bởi dạ dày của chúng ta cần một khoảng thời gian dài để tiêu hóa protein cao trong trứng.



4. Quả hồng



Sau khi ăn khoai lang, lượng đường trong khoai lang sẽ lên men trong dạ dày, khiến dịch vị dạ dày tiết ra nhiều hơn. Nếu lúc này ăn hồng, dịch vị sẽ phản ứng với chất tannin và pectin trong quả hồng sẽ gây ra sự kết tủa, nghiêm trọng hơn có thể khiến xuất huyết dạ dày hoặc viêm loét dạ dày. Nếu muốn ăn hồng hoặc khoai lang thì nên cách nhau ít nhất 5 tiếng.

Người mắc bệnh gì không nên ăn khoai lang



Khoai việc kiêng kỵ với các thực phẩm nêu trên, theo lương y đa khoa Bùi Đắc Sáng (Viện hàn lâm KH&CN Việt Nam, Hội Đông y Hà Nội), dù khoai lang rất tốt nhưng không phải ai ăn cũng tốt. Một số người mắc các bệnh này nếu ăn khoai lang vào chẳng khác nào uống thuốc độc.



- Người bệnh thận: Khi thận có vấn đề, chức năng loại bỏ kali dư thừa bị yếu đi. Trong khi khoai lang lại là thực phẩm cung cấp kali dồi dào gây tác hại khôn lường như rối loạn nhịp tim, yếu tim.

- Người rối loạn tiêu hóa không nên ăn khoai lang nhiều vì khi ăn vào sẽ làm tăng tiết dịch vị, gây nóng ruột, ợ chua, trướng bụng, thậm chí nghiêm trọng hơn bệnh viêm loét dạ dày mạn tính.

- Không ăn khoai lang khi đói vì lúc này chiếc bụng rỗng nếu ăn khoai lang sẽ làm tăng tiết dịch vị gây nóng ruột, ợ nóng, sình hơi trướng bụng, cồn cào ruột gan.

Your browser does not support HTML5 video.

Khoai lang là một trong số các thực phẩm giàu kali hơn chuối

Theo Hà Ly/SKCĐ