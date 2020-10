Hình ảnh ngọt ngào đến lịm tim ghi nhận tại buổi đầu nhập học của tân sinh viên tại trường Đại học

Những ngày gần đây là một trong những ngày các tân sinh viên vừa lo lắng, vừa háo hức. Bởi đây là quãng thời gian các thí sinh bắt đầu làm các thủ tục xác nhận nhập học tại các trường Đại học trên toàn quốc. Trở thành một phần của trường đại học mình hằng ao ước, đạt được mục tiêu mà mình vẫn luôn hướng tới, không chỉ các thí sinh cảm thấy vui, mà các bậc phụ huynh cũng thấy rất tự hào.

Trong ngày đầu nhập học, cũng là ngày đánh dấu cột mốc cực quan trọng của các tân sinh viên: dễ dàng nhận thấy nhiều sinh viên cảm thấy hồ hởi, háo hức khi bước chân vào môi trường mới, cũng có những sinh viên hơi rụt rè khi lần đầu bước tới những nơi đông đúc. Tuy nhiên, tựu chung lại, phía sau mỗi cô cậu sinh viên mới này đều luôn có những ánh mắt dõi theo của các bậc phụ huynh.

Đại học Tôn Đức Thắng

Có phụ huynh thì dặn dò con tỉ thứ từ khi ở nhà, có phụ huynh thì đưa con tới tận cổng trường và dõi theo từng bước con đi, phụ huynh khác thì lại đưa con tới tận nơi, muốn bên con trong những khoảnh khắc quý báu này. Mới đây, một hình ảnh cực dễ thương ghi nhận tại buổi đăng ký nhập học ở trường Đại học Tôn Đức Thắng (TP. HCM) đã thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng, bởi bức ảnh đã bắt được khoảnh khắc siêu dễ thương của 2 mẹ con.

Cụ thể, theo nội dung của người đăng tải tấm hình chia sẻ trên mạng xã hội , người mẹ của sinh viên này trong lúc chờ tới lượt làm thủ tục nhập học cho con trai, đã lặng lẽ ngôi bên cạnh con, cố gắng động viên, khích lệ cậu bạn này vì chặng đường đại học 4 năm mới chỉ bắt đầu. Nếu những câu nói này chúng ta vẫn thường được nghe trong suốt những năm học qua, thì vị phụ huynh này còn có hành động cực dễ thương sau khi dặn dò.

Khoảnh khắc ấm áp của 2 mẹ con tại ngày nhập học

Người mẹ này đã tỉ mẩn xem xét lại tấm ảnh thẻ của con trai, kiểm tra lại các thông tin, và theo chia sẻ của người đăng tải, vị phụ huynh này còn ... kiểm tra xem ảnh của cậu con trai có ... đẹp không.

Ngay sau khi 'bắt' được khoảnh khắc rất đắt này, bức ảnh đã ngay lập tức nhận được sự quan tâm đông đảo của cộng đồng mạng. Nhiều bình luận chia sẻ, chẳng cần làm những điều lớn lao, riêng hành động nhỏ này của người mẹ trong bức hình đã khiến họ rất xúc động, nhớ về quãng thời gian sinh viên và tình thương cha mẹ dành cho mình. Rõ ràng, cậu sinh viên này chính là người hạnh phúc nhất khi không phải ai cũng nhận được sự quan tâm từ gia đình đến như vậy.

Đối với nhiều bạn trẻ thì việc bước chân vào giảng đường đại học có lẽ là niềm hạnh phúc vô cùng lớn khi ở đó, các bạn sẽ không bị ai quản lý, kiểm soát, muốn ăn uống thế nào, ra sao đi chăng nữa cũng chẳng ai la mắng. Thế nhưng đối với bố mẹ, việc này là cả một "bầu trời" lo lắng.

Từ cái ăn cái mặc, Sức Khỏe của con hằng ngày cho đến cả những nếp sống sinh hoạt tưởng chừng như rất giản đơn, tất cả điều khiến những ông bố bà mẹ ở vùng quê xa xôi phải bận tâm rất nhiều. Cũng vì điều này nên đối với những gia đình có con đi học xa nhà thì các ông bố, bà mẹ chẳng lúc nào có được một giấc ngủ trọn vẹn.

Theo Thùy Dương/SKCĐ