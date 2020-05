Your browser does not support HTML5 video.

Khoảnh khắc cây phượng bật gốc khiến 13 học sinh thương vong ở TP. Hồ Chí Minh 11:40 27/05/2020 Vụ việc xảy ra sáng ngày 26/5, bên trong sân Trường THCS Bạch Đằng (quận 3, TP.HCM)