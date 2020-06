Your browser does not support HTML5 video.

Khoảnh khắc hàng chục người nâng xe giải cứu cậu bé bị ô tô tông 11:19 02/06/2020 Do không chú ý quan sát trong lúc băng qua đường, một cậu bé đã bị chiếc SUV màu trắng tông trúng. Phát hiện ra sự việc, hàng chục người dân đã chạy lại nâng xe, giúp tài xế giải cứu cậu bé.