Khoanh vùng hơn 500 trường hợp F1 có liên quan đến 3 BN mắc COVID-19 tại Hải Dương

Tính đến 17 giờ ngày 14 tháng 8, toàn tỉnh Hải Dương đã xác định được 544 trường hợp F1 liên quan đến 3 BN mắc COVID-19 gồm: BN 867, 906, 907 và liên quan tới địa điểm nhà hàng Thế giới bò tươi tại địa chỉ 36 Ngô Quyền, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Trong số các bệnh nhân mắc COVID-19 trên địa bàn thành phố Hải Dương và tỉnh Hải Dương, BN867 có lịch trình di chuyển phức tạp, có liên quan tới nhiền thành phố lớn như TP. Hải Dương, huyện Bình Giang và TP. Hà Nội.

Nhà hàng Thế giới Bò tươi tại Số 36 Ngô Quyền, TP Hải Dương

Theo điều tra dịch tễ, BN867 là ông V.D.B (SN 1958), trú tại xã Tân Hồng (huyện Bình Giang), làm việc tại nhà hàng Thế giới bò tươi (số 36 Ngô Quyền, TP. Hải Dương, BN này là bố đẻ của chủ nhà hàng).

Xác định hơn 500 trường hợp F1 liên quan đến 3 BN mắc COVID-19

Theo Báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương, đến 17h chiều qua (14/8), toàn tỉnh đã xác định được 544 trường hợp tiếp xúc gần (F1) liên quan đến 3 BN mắc COVID-19 gồm: BN 867, 906, 907 và nhà hàng Thế giới bò tươi.

Cụ thể, 458 trường hợp F1 liên quan đến nhà hàng Thế giới bò tươi; 50 F1 tiếp xúc với BN867, 14 F1 tiếp xúc với BN906 và 22 trường hợp F1 tiếp xúc với BN907. Đến ngày hôm qua, tỉnh Hải Dương có 1251 người đang được cách ly, trong đó 631 người đang được cách ly trung tập.

3 bệnh nhân mắc COVID-19 ở Hải Dương, Hà Nội, Bắc Giang hiện đang rất nghiêm trọng

