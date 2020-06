Khỏi để khán giả đoán già đoán non, Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn bất ngờ tung trọn bộ trong 1 tối

Dù đã có kết thúc HE khi cặp đôi chính được đoàn tụ ở thời hiện đại nhưng khán giả vẫn cảm thấy vô cùng hụt hẫng bởi số phận các nhân vật khác vẫn chưa có kết quả rõ ràng.

Phát sóng vào các ngày thứ 2 và thứ 3 hàng tuần trên Tencent TV, dù chỉ là một bộ phim chiếu mạng nhưng "Trần Thiên Thiên trong lời đồn" đang "làm mưa làm gió" trên khắp các trang mạng xã hội bởi nội dung hấp dẫn, những tình tiết hài hước cùng màn tung hứng cực kỳ ăn khớp giữa các diễn viên.

Ngay sau khi gây sốt trên mạng, nhiều "mọt phim" đã không ngừng tiên đoán về một cái kết hợp lý nhất. Dù mới lên sóng được 14 tập nhưng người xem không ngừng để lộ ra những phân cảnh ngược luyến ăn mòn nước mắt. Điều này khiến cư dân mạng lo sợ phim sẽ có kết buồn, không ngừng xin biên kịch "giơ cao đánh khẽ".

Chẳng phải để khán giả phải đoán già đoán non hay mong đợi lâu, nhà mạng xứ Trung đã cho chiếu nguyên trọn bộ 24 tập phim chỉ trong một buổi tối. Cái kết của phim khá vui vẻ khi không nhuốm máu me chinh chiến, cũng chẳng có ai phải thiệt mạng cả. Tuy nhiên, khán giả vẫn khóc ròng vì hết phim để xem rồi còn đâu.

Dù bản raw đã ra full 24 tập nhưng để xem vietsub thì khán giả có lẽ phải chờ thêm một thời gian nữa. Theo như cái kết của bộ phim, Trần Thiên Thiên (Triệu Lộ Tư) và Hàn Thước (Đinh Vũ Hề) đã gặp nhau ở thời hiện đại. Hóa ra, đơn giản là do cả 2 đã cùng đi vào một giấc mơ ở Hoa Viên. Đây là nơi mà các nhân vật trong kịch bản có thể tồn tại như đời thực. Dù họ không nhận ra nhau nhưng đều cố gắng sửa tình tiết kịch bản cho phù hợp nhất. Khi tỉnh lại, họ lại tiếp tục vẽ lên câu chuyện tình yêu ngọt ngào.

Dù vậy, dân tình vẫn "la ó" bởi cái kết chỉ xuất hiện cặp đôi chính, vậy các nhân vật khác đâu? Từ đại công chúa, nhị công chúa, thành chủ Hoa Viên, Bùi Hằng, Tô Mộc... đều bị "đứng hình" trong khung cảnh gần cuối ở quá khứ, số phận của họ không được nhắc đến khi ở hiện đại.



Nhiều người đoán rằng, có thể đây chỉ là giấc mơ của cặp đôi chính nên các nhân vật khác cũng chỉ xuất hiện trong mơ mà thôi. Khi gặp nhau ở hiện đại, có thể cặp đôi sẽ cùng nhau hoàn thiện nốt phần kịch bản còn đang dang dở này.



Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn OST/Đêm Trăng.

Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ