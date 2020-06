Khởi My và Kelvin Khánh bất ngờ tuyên bố không sinh con, cư dân mạng tranh luận sôi nổi

Cặp đôi hot nhất nhì Vbiz Khởi My và Kelvin Khánh mới đây đã khiến người hâm mộ bất ngờ khi tuyên bố không sinh con.

Mới đây, cặp vợ chồng hot nhất nhì Vbiz Khởi My và Kelvin Khánh đã có cuộc gặp gỡ, trò chuyện vui vẻ, ấm cúng với người hâm mộ trong buổi fan meeting Cặp Đôi Cạp Đi mùa 2. Trong buổi họp mặt người hâm mộ này, cặp đôi đã chuẩn bị nhiều bài hát đáng yêu cũng như dành thời gian giao lưu với người hâm mộ sau một thời gian dài tạm ngưng hoạt động vì COVID-19.

Đáng chú ý, trong buổi fan meeting này, cặp đôi đã tiết lộ lý do chưa sinh con dù đã kết hôn được 3 năm. Cụ thể, một số người hâm mộ đã lên tiếng hỏi: "Anh chị dự định khi nào sẽ có em bé?". Đáp lại câu hỏi này, Kelvin Khánh đã thẳng thắn đưa ra câu trả lời khiến không ít người bất ngờ: "Khánh và My đã thống nhất, không sinh con mà sẽ sống với nhau như vậy đến già. Cuộc sống hai người hiện tại đang rất vui. Cho nên cứ sống với nhau như vậy, đến một thời điểm nào đó thấy cần có con thì cả hai sẽ tính tiếp". Không chỉ vậy, Khởi My còn vui vẻ tiếp lời: "Hai đứa ở với nhau đã tăng động và chí choé rồi, có thêm một đứa nữa sẽ có chuyện đấy!"

Bên cạnh đó cặp vợ chồng đáng yêu này cũng trả lời một số câu hỏi khác của fan, như thắc mắc về việc ra album mới. Trước câu hỏi này, Kelvin Khánh và Khởi My thừa nhận cả hai có phần "lười" ra bài mới, dự kiến sẽ tập trung cho các dự án khác thay vì làm âm nhạc. Khánh khẳng định mình vẫn đang tận hưởng cuộc sống hai người sau khi kết hôn, và sẽ trở lại với những sản phẩm "xịn xò" hơn trước.

Kể từ khi kết hôn vào năm 2017, cặp đôi Khởi My và Kelvin Khánh đã thu hút nhiều sự quan tâm, chú ý của cư dân mạng bởi cuộc sống hôn nhân viên mãn, đáng yêu. Trên mạng xã hội , cả hai vợ chồng đều dành nhiều thời gian cho gia đình , du lịch thăm thú,... và tuyệt nhiên né tránh những câu hỏi của cư dân mạng về chuyện sinh con, mang thai ... Sau tiết lộ gần nhất của cặp vợ chồng về ý định sinh con, có lẽ người hâm mộ sẽ phải đợi một thời gian dài nữa mới có thể đón nhận tin vui từ cặp đôi này.

Thông tin Khởi My và Kelvin Khánh quyết định chưa sinh con đã khiến cư dân mạng có nhiều luồng suy nghĩ trái chiều. Một số người cho rằng việc cả hai quyết định như vậy là đúng đắn, miễn là sống hạnh phúc bên nhau còn quyền sinh con là tùy ý mỗi người. Tuy nhiên, một số cư dân mạng lại cho rằng sau cùng cả hai vẫn nên có con, bởi gia đình vẫn nên "có tiếng cười của trẻ thơ", về già "vui nhà vui cửa"...

Một số ý kiến của cư dân mạng trước quyết định của vợ chồng Khởi My - Kelvin Khánh như sau: "Có con hay không là chuyện riêng của họ, miễn sao cảm thấy hạnh phúc là được"; "Con cái có cũng được, không cũng chẳng sao. Miễn sao vợ chồng cùng đồng lòng quyết định là hạnh phúc lắm rồi. Chứ đừng nói người ta sợ con cái làm vướng bận, khổ cực, ham chơi..."; "Vợ chồng lấy nhau về mà không sinh con nghe mà thấy buồn. Lập gia đình có con là điều tuyệt vời hạnh phúc nhất không có gì sánh bằng trên cuộc đời này";...

Theo Chi Nguyễn/SKCĐ