Khởi nghiệp - Tìm điều kỳ diệu trong "chiếc hộp"

Khởi nghiệp bằng cách đầu tư vào một doanh nghiệp đã khởi nghiệp hay sẽ khởi nghiệp thì có được gọi là khởi nghiệp không các bạn? Không và có!

Không, là khi bạn chỉ đầu tư tài chính (như đa số các phi vụ đầu tư của các quỹ) và chỉ thực hiện trong ngắn hạn (vài ba năm) để kiếm lời rồi rút vốn.

Có, là khi bạn có ý định đầu tư lâu dài và đóng vai trò như bạn đồng hành, cổ đông lớn, cổ đông chiến lược, hay được xem như đồng sáng lập với người khởi nghiệp. Khi đó, nhà đầu tư xem như cùng khởi nghiệp với người sáng lập, cùng tham gia để phát triển doanh nghiệp.

Kể cả khi bạn đầu tư đồng thời vào một số doanh nghiệp theo hình thức đồng hành lâu dài, là cổ đông chiến lược với các doanh nghiệp, thì đó cũng có thể được xem là một dạng khởi nghiệp đa ngành, đa lĩnh vực, hay đa doanh nghiệp. Hình thức này cũng không khác gì một người có điều kiện lập vài doanh nghiệp để khởi nghiệp theo cơ hội, sở trường và nguồn lực của mình rồi gọi vốn để người khác tham gia cùng.

Đừng quá trói buộc khái niệm khởi nghiệp theo nghĩa hẹp là thành lập doanh nghiệp riêng của mỗi một mình mình. Khởi nghiệp có thể bằng nhiều cách, trong đó có cả cách MUA LẠI một phần hay toàn bộ một doanh nghiệp khởi nghiệp và đi cùng với, hay vận hành nó, trong lâu dài. Khởi nghiệp cũng không nhất thiết phải điều hành trực tiếp mà có thể quản lý thông qua người khác (thuê mướn, ủy nhiệm...) tùy theo điều kiện của mỗi người.

Cũng đừng bị ám thị rằng khởi nghiệp luôn bắt đầu bằng một doanh nghiệp siêu nhỏ hay một hoạt động kinh doanh siêu nhỏ, mà tùy theo điều kiện, khởi nghiệp có thể bắt đầu bằng một hoạt động kinh doanh có quy mô trung bình hoặc lớn. Ví dụ, một công tử nhà giàu được cha mẹ cho vài triệu đô, chục triệu đô, để khởi nghiệp bằng một doanh nghiệp có cỡ thì có sao đâu!

Nếu bạn ngại tự mình khởi nghiệp và bạn có sẵn tiền sau một thời gian tích lũy, bạn hoàn toàn có thể khởi nghiệp bằng cách đầu tư MUA LẠI CỔ PHẦN của các doanh nghiệp sẵn có và đồng hành lâu dài cùng họ trong vai trò cổ đông lớn hay cổ đông chiến lược. Làm vậy, bạn có thể khởi nghiệp ở bất kỳ lứa tuổi nào, không bao giờ là quá muộn!

Đồng hành cùng startup và trở thành startup, tại sao không?

Kể cả khi bạn chỉ chuyên đầu tư tài chính hay đầu tư bất cứ lĩnh vực nào và sống bằng nghề đầu tư và quản lý đầu tư, thì đó cũng là SỰ NGHIỆP của bạn, và bạn vẫn có thể tự hào là mình KHỞI NGHIỆP và GÂY DỰNG SỰ NGHIỆP trong lĩnh vực đầu tư, bằng hoạt động đầu tư.

HÃY TƯ DUY RA NGOÀI CHIẾC HỘP (THINK OUTSIDE THE BOX), BẠN SẼ THẤY MỌI THỨ ĐỀU CÓ THỂ, VÀ KHÔNG GÌ LÀ KHÔNG THỂ!

Nguyễn Hữu Long