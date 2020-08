Lộ kế hoạch gây sốc của nhóm trai `mới lớn` để cướp `cái ngàn vàng` của thiếu nữ 15 tuổi ở Vĩnh Phúc

Công an TP Vĩnh Yên (tỉnh Vĩnh Phúc ) đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hà Đại G. (SN 2003, trú tại thị trấn Hoa Sơn, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc), Nguyễn Hải D. (SN 2003), Đinh Xuân Đ. (SN 2006 cùng trú tại thị trấn Hoa Sơn) và Nguyễn Quốc D. (SN 2003, trú tại xã Liễn Sơn, huyện Lập Thạch) để điều tra về hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo thông tin điều tra ban đầu, Hà Đại G. quen với em N.T.H. (SN 2005, trú tại huyện Lập Thạch). Em H. đang làm phục vụ tại quán ăn ở TP Vĩnh Yên.

Tối ngày 4/8, H. nhắn tin rủ nhau G. đi chơi. Trong lúc đi chơi, G. nảy sinh ý định muốn quan hệ tình dục với em H. nhưng không thực hiện 1 mình. G. nhắn tin cho 3 người khác cùng tham gia vào phi vụ này.

Đến khoảng 19h ngày 5/8, G. và D. đi đến phòng trọ của chị N., lúc này, chị N. đi làm nên bàn giao chìa khóa phòng trọ cho em ruột và G. quản lý. Khoảng 30 phút sau, Đ. và D. cũng có mặt tại phòng trọ.

H. bị 4 gã trai mới lớn hiếp dâm tập thể

Khi đưa em H. vào tròng, 4 kẻ cuồng dâm bàn cách chuốc cho nạn nhân uống bia đến mức say bí tỉ để dễ dàng thực hiện hành vi đồi bại. Đến khoảng 22h cùng ngày, G. và D. đến chỗ làm để đón H. và N.T.K.L. (SN 2005, trú tại xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc) là nhân viên làm việc cùng quán với H. đến phòng trọ chị N.. Còn D. và Đ. đi mua thêm bia về uống. Còn đối tượng L. không uống bia mà gọi người quen đến đón về.

Đến khoảng 23h30 cùng ngày, sau khi uống khoảng 3 bát bia, H. thấy có dấu hiếu say nên đã đi đến chỗ giường trong phòng trọ nằm nghỉ. Nhận thấy thời cơ đã đến, nhóm này chốt cửa phòng rồi khống chế nạn nhân và thay nhau cưỡng hiếp.

Theo điều tra của cơ quan chức năng, mỗi bị can đã giao cấu 2 lần với nạn H.. Dù đã phản kháng quyết liệt nhưng H. vẫn không thể thoát khỏi những gã yêu râu xanh này.

Hiện vụ việc vẫn đang được Công an tỉnh Vĩnh Phúc mở rộng điều tra, thụ lý theo đúng quy định của Pháp luật





Trước đó cơ quan Công an đã khởi tố 6 đối tượng liên quan