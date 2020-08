Thông tin mới nhất vụ bà nội đầu độc cháu ở Thái Bình: Khởi tố bị can

Liên quan đến vụ bà nội đầu độc cháu bằng thuốc diệt chuột, VKSND TP Thái Bình đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với bà Chử Thị Mỹ Lệ (SN 1969), trú tại thôn Tú Linh, xã Tân Bình, TP Thái Bình (Thái Bình).

Bị can Chử Thị Mỹ Lệ bị khởi tố điều tra về hành vi Giết người, theo quy định tại Điều 123 Bộ luật hình sự. Nạn nhân là cháu Lê Trần Dương M. - cháu nội của bà Lệ gần 1 tuổi.

Theo điều tra của Công an, bà Lệ đã 2 lần bơm thuốc chuột vào sữa để đầu độc cháu. Lần đầu tiên là ở nhà riêng và lần sau là ở bệnh viện Nhi TP Thái Bình. Khi đó, cháu M. nhập viện trong tình trạng ngộ độc.

Sau đó, cháu M. được chuyển lên bệnh viện Nhi Trung ương để điều trị. Tại đây, các bác sĩ phát hiện cháu M. bị đầu độc bằng thuốc diệt chuột nên trình báo Công an.

Công an đã khởi tố bà Chử Thị Mỹ Lệ

Tại cơ quan điều tra, bà Lệ thừa nhận hành vi của mình. Sau đó, Công an tiến hành khám xét nhà thì thu giữ 1 lọ thuốc chuột dạng nước.

Được biết, bà Lê là bác sĩ khoa sản tại bệnh viện huyện Vũ Thư. Ngoài ra còn có một phòng khám riêng tại nhà. Sau khi bị tạm giữ, BV huyện Vũ Thư đã đình chỉ công tác, đình chỉ sinh hoạt Đảng với bà Lệ.

Phân tích về tội ác của bà Lệ, luật sư Nguyễn Anh Thơm - Trưởng văn phòng Luật sư Nguyễn Anh (Đoàn luật sư TP Hà Nội) nói: Để thực hiện hành vi tội ác của mình, bà Lệ đã mua thuốc chuột pha vào sữa cho cháu uống nhằm mục đích để cháu tử vong , Rất may, do được phát hiện kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch.

Về mức án bà Lệ có thể đối diện theo luật sư Thơm, nếu quả giám định chất độc thuốc diệt chuột trong cơ thể cháu bé nếu có khả năng nguy hiểm đến tính mạng cháu bé thì nghi phạm sẽ phải đối mặt với tội danh Giết người. Tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm b, khoản 1 Điều 123 Bộ luật hình sự.

Trường hợp cháu bé không bị tử vong do được cấp cứu kịp thời thì nghi phạm vẫn phải chịu trách nhiệm trong trường hợp phạm tội chưa đạt đã hoàn thành (hoàn thành về hành vi nhưng chưa đạt về hậu quả) với khung hình phạt cao nhất đến 20 năm tù.

