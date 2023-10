Khởi tố bắt tạm giam chuyên gia năng lượng Ngô Thị Tố Nhiên: Bộ Ngoại Giao lên tiếng

Liên quan vụ việc chuyên gia năng lượng Ngô Thị Tố Nhiên bị bắt, Bộ Ngoại giao bác bỏ những thông tin sai sự thật với dụng ý xấu về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm của Việt Nam.

Tại họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao chiều 5/10, báo chí nước ngoài đề nghị cung cấp thêm những thông tin xoay quanh việc nhà hoạt động môi trường Hoàng Thị Minh Hồng ngồi tù về tội Trốn thuế và chuyên gia môi trường Ngô Thị Tố Nhiên cũng vừa bị khởi tố, bắt tạm giam.

Trả lời, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng hoàn toàn bác bỏ những thông tin sai sự thật với dụng ý xấu về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm của Việt Nam, cũng như về quan hệ đối ngoại của Việt Nam.

"Thông tin về những vụ việc này đều đã được Bộ Công an cung cấp. Đây đều là trường hợp vi phạm pháp luật Việt Nam, đã bị điều tra khởi tố và xét xử theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam", bà Hằng nói.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng (Ảnh: Mạnh Quân).

Trước đó, tại họp báo Chính phủ thường kỳ ngày 30/9, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an, cho biết Cơ quan An ninh Điều tra (Công an TP Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam với Ngô Thị Tố Nhiên, Giám đốc Công ty TNHH Sáng kiến về chuyển dịch năng lượng Việt Nam.

Cùng bị khởi tố, bắt tạm giam với Ngô Thị Tố Nhiên có Dương Đức Việt (SN 1979, chuyên viên cao cấp Ban Quản lý Đầu tư Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia thuộc Tập đoàn Điện lực EVN) và Lê Quốc Anh (SN 1984, Trưởng phòng Phân tích Hệ thống Công ty Tư vấn điện 1).

Cả 3 cùng bị bắt về tội Chiếm đoạt tài liệu của Cơ quan tổ chức quy định tại Điều 342 Bộ Luật Hình sự.

Theo Trung tướng Tô Ân Xô, sau khi Nhiên bị khởi tố, một số cơ quan truyền thông nước ngoài và tổ chức phản động lưu vong đã đưa tin xuyên tạc, vu cáo là Việt Nam bắt giam các nhà hoạt động môi trường.

"Bộ Công an bác bỏ luận điệu xuyên tạc kể trên, coi đó là hành vi can thiệp công việc nội bộ của Việt Nam, hoàn toàn không có chuyện bắt nhà hoạt động môi trường mà hoàn toàn là bắt vì tội chiếm đoạt tài liệu của cơ quan. Vì đây là tài liệu nội bộ không được chia sẻ, không được công bố công khai, thuộc danh mục tài liệu mật", ông Xô khẳng định.

Hôm 28/9, TAND TPHCM cũng mở phiên tòa xét xử và tuyên bị cáo Hoàng Thị Minh Hồng (51 tuổi, nhà sáng lập và Giám đốc Trung tâm Hành động và liên kết vì môi trường và phát triển - CHANGE) 3 năm tù về tội Trốn thuế.