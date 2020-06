Phẫn nộ gã bố dượng hành hạ, đánh đập 3 con riêng của vợ vì đi chơi về muộn, người lấm bẩn

Liên quan đến vụ 3 đứa trẻ bị bố dượng hành hung, sáng 4/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cư Jút (tỉnh Đắk Nông ) cho biết: Đơn vị đã hoàn tất hồ sơ đề nghị truy tố đối với Nguyễn Hoàng Anh (SN 1981, ngụ tại Ea T’ling, huyện Cư Jút) về hành vi cố ý gây thương tích.

Nạn nhân trong vụ án này là 3 cháu bé gồm: M. (SN 2010), D. (SN 2013) và Tr. (SN 2015). Các cháu đề là con riêng của vợ Nguyễn Hoàng Anh.

Thế nhưng, ngày 26/4, khi thấy 3 con riêng của chị Đ. Đi chơi về muộn, trên người lấm len đất bẩn nên vô cùng tức giận. Trong lúc không kiềm chế được bản thân, Hoàng Anh đã dùng cây tre, tấm ván gỗ đánh cháu M.; cháu D., cháu Tr.. Thấy con bị đánh, chị Đ. Chạy đến can ngăn nên cũng bị Hoàng Anh đánh vào người.

Hoàng Anh tại cơ quan điều tra

Sau khi đánh vợ và các con riêng bầm tím nhiều chỗ trên cơ thể, Hoàng Anh còn bắt các cháu phải quỳ xuống nền nhà chịu phạt. Đến sáng ngày 24/7, hàng xóm sang nhà chơi thấy các cháu bị thương nên nghi ngờ có thể do Hoàng Anh hành hung nên đã trình báo đến Công an địa phương.

Hoàng Anh bị triệu tập lên trụ sở Công an làm việc. Tại đây, đối tượng này đã khi nhận hành vi đánh con riêng cảu vợ. Thậm chí, cơ quan điều tra còn phát hiện ra, trước đây Hoàng Anh đã từng nhiều lần đánh con chị Đ..

