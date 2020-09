Khởi tố đối tượng liều lĩnh đâm tử vong công an viên ở Sơn La

Sáng 22/9, theo Công an tỉnh Sơn La , Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lò Văn Ương (SN 1976, ngụ bản Lọng Mén, xã Chiềng Pấc, Thuận Châu, Sơn La) về hành vi " Giết người ". Ương là người đã dùng dao đâm công an viên Q.V.X. (SN 1992) thiệt mạng.

Trước đó như TTXH đã đưa tin, ngày 14/9 Tổ công tác Công an xã Chiềng Pấc, huyện Thuận Châu có nhiệm vụ tại bản Lọng Mén trong thời gian cao điểm tấn công trấn áp tội phạm. Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện Lò Văn Ương, đối tượng nghiện ma túy có biểu hiện tàng trữ và sử dụng chất ma túy trái phép.

Khi tổ công tác tiếp cận để kiểm tra, Lò Văn Ương bất ngờ rút dao chống trả sau đó thừa cơ bỏ chạy vào rừng. Do trời tối, cộng thêm địa hình hiểm trở nên cơ quan chức năng chưa thể bắt được Ương. Tuy nhiên, đến chiều ngày 15/9, Tổ công tác phát hiện Ương đang lẩn trốn ở nhà Lò Văn Long (tại bản Dân Chủ, xã Chiềng Pấc) nên đã tiếp cận, vây bắt đối tượng.

Công an tỉnh Sơn La tới chia sẻ mất mát với gia đình anh Q.V.X

Bị phát hiện, Ương tiếp tục dùng dao nhọn chống trả quyết liệt. Lúc này, công an viên bản Lĩnh Luông Q.V.X. đã nhanh chóng đuổi theo, áp sát và khống chế nghi phạm. Ương bất ngờ rút con dao thủ sẵn trong người và tấn công anh X., khiến người này tử vong sau đó. Tổ công tác lập tức áp sát và bắt giữ Ương, đưa về trụ sở công an.

Ngày 16/9, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã gửi thư tới gia đình của công an viên Q.V.X. chia sẻ nỗi mất mát với người thân của anh, nêu cao tinh thần và tấm gương sáng của người chiến sĩ công an hết mình vì công việc, vì nhân dân phục vụ.

