Căm phẫn trước hành vi độc ác của gã chồng tưới xăng thiêu sống vợ vì cằn nhằn chuyện uống rượu

Liên quan đến vụ chồng tưới xăng thiêu sống vợ, ngày 26/8, Công an huyện Kiến Xương (tỉnh Thái Bình) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối tượng Đoàn Ngọc Huy (38 tuổi, trú tại thôn An Chỉ, xã Bình Nguyên) về tội Giết người theo quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự.