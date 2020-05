Khởi tố gã trai 24 tuổi đẩy vợ “hờ” xuống sông rồi đâm chết thảm vì ghen ở Cần Thơ

Sáng 28/5, VKSND TP Cần Thơ cho biết, đơn vị đã phê chuẩn lệnh khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Phạm Vũ Linh Em (24 tuổi; thường trú tại phường Núi Sam, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang) để điều tra về tội Giết người

Theo thông tin từ Công an TP Cần Thơ, Phạm Vũ Linh Em sống như vợ chồng với bà B.T.T (45 tuổi; ngụ TP Cần Thơ) từ tháng 7/2019 nhưng không đăng ký kết hôn.

Đến cuối năm 2019, Linh Em và vợ “hờ” xảy ra mâu thuẫn do đối tượng này nghi ngờ bà T. có mối quan hệ tình cảm với một người đàn ông khác. Vì nghi ngờ không được hóa giải nên Linh Em tỏ ra vô cùng khó chịu, tính khí trở nên cục cằn.

Linh Em sau khi bị bắt



Đến đầu tháng 5/2020, bà T. nói với Linh Em là về quận Cái Răng (TP Cần Thơ) để thăm con riêng. Linh Em không muốn cho đi, nhưng vì bà T. quyết đi nên hắn không cản nổi. Khi bà T. đang ở nhà con thì Linh Em gọi điện kêu về nhưng bà t. không đồng ý. Chuyện này đã khiến Linh Em càng chắc mẩm hơn việc vợ ngoại tình.

Khoảng 15 – 17h ngày 18/5, Linh Em hẹn bà T. ra ngoài bờ kè trước cửa nhà anh rể bà T. để nói chuyện. Sau khi lời qua tiếng lại, Linh Em và bà T. vùng vằng nhau, cãi cọ từ chuyện tiền bạc đến chuyện tình cảm.

Trong lúc tức giận, Linh Em đã xã bà T. ngã xuống sông. Tiếp đó hắn nhảu xuống. rút dao thủ sẵn trong túi quần đâm liên tiếp nhiều nhát vào người khiến cho nạn nhân chết thảm.

Gây án xong, Linh Em bỏ tốn khỏi hiện trường. Đến ngày 21/5, Linh Em bị bắt giữu khi đang lẩn trốn ở thành phố Châu Đốc. Bước đầu, Linh Em đã thừa nhận hành vi giết bà T. là do mâu thuẫn tiền bạc và ghen tuông.

Về phần nạn nhân T., đến thời điểm hiện tại, gia đình đã tổ chức xong tang lễ cho nạn nhân. gia đình đang đợi thông báo kết quả điều tra từ phía cơ quan chức năng

