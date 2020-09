Diễn biến mới nhất vụ gã trai khống chế, lôi bé gái 12 tuổi vào vườn chuối hiếp dâm

Theo thông tin mới nhất, Công an huyện Gia Lâm ( Hà Nội ) đã quyết định khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Lê Xuân Tùng (SN 1976, trú tại xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm) để điều tra về hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo kết luận điều tra của Công an, khoảng 18h50 ngày 23/8, cháu L.T.L. (SN 2008, trú tại xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm, Hà Nội) cùng cháu L.P.A. (SN 2009, trú tại Bồ Đề, Long Biên) đèo nhau đi chơi bằng xe đạp. Hai cháu di chuyển theo cung đường từ Linh Quy - Kim Sơn - Gia Lâm đến thôn Bình Trù - Dương Quang - Gia Lâm.

Đến khoảng 19h10, hai cháu quay về gần tới cầu Bình Trù (xã Dương Quang) thì bị một đối tượng chặn xe, khống chế. Quá sợ hãi, cháu A. bỏ chạy còn cháu L. bị giữ lại.

Tiếp đó, đối tượng này đứa cháu L. vào vườn chuối ven đường rồi thực hiện hành vi hiếp dâm. Gây án xong, đối tượng này điều khiển xe máy bỏ đi để mặc cháu L. ở lại trong tình trạng vô cùng sợ hãi.

Chân dung gã dâm tặc giở trò đồi bại với bé gái 12 tuổi ở vườn chuối

Sau đó sự việc được gia đình nạn nhân trình báo lên Công an huyện Gia Lâm. Đơn vị nhanh chóng vào cuộc điều tra, công khai đặc điểm nhận dạng là nam giới, khoảng 30 tuổi, cao 1m65. Khi gây án, đối tượng để tóc bình thường, dáng người gầy, mặc áo phông, quần sóc tối màu, đi dép lê, nói giọng miền Bắc.

Về phương tiện đối tượng này sử dụng đó là xe máy kiểu dáng Honda Dream, yếm màu trắng, không có giỏ xe, gương bên phải không có ốp, mặt gương (chỉ có tay gương).

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 3/9, Công an huyện Gia Lâm đã bắt giữ được thủ phạm gây án là Lê Xuân Tùng. Tại cơ quan điều tra, Tùng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Ngày 4/9, Công an huyện Gia Lâm cho biết, kết quả giám định ADN cho thấy, đối tượng Tùng chính là thủ phạm gây án.

Theo cơ quan Công an, Lê Xuân Tùng đã ly hôn vợ từ năm 2008. Vợ và 3 người con của Tùng đang sống ở nước ngoài. Đối tượng này chưa từng có tiền án, tiền sự. Hiện Công an huyện Gia Lâm đang củng cố hồ sợ, xử lý nghiêm theo quy định của Pháp luật

Your browser does not support HTML5 video.