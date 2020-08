Chân dung kể nhận tiền, thuê nhà nghỉ cho nhóm người Trung Quốc lưu trú trái phép tại Bắc Giang

Theo nguồn tin từ Zing , sáng 4/8, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố bị can Lưu Văn Ba (30 tuổi, trú tại huyện Lục Nam) để điều tra về tội Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép theo quy định tại điều 348 Bộ luật hình sự.

Theo điều tra, sáng ngày 27/7, cơ quan Công an tiến hành kiểm tra nhà nghỉ ở thị trấn Nếnh (huyện Việt Yên) thì phát hiện 5 người Trung Quốc không khai báo tạm trú. Khi kiểm tra giấy tờ tùy thân thì phát hiện nhóm này cũng không có hộ chiếu, thị thực hay giấy tờ tùy thân nào cả.

Cơ quan chức năng đưa nhóm người này về trụ sở làm việc và phát hiện, ngày 5/11/2019, nhóm 5 người Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam bằng thị thực du lịch qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai.

Ba chính là kẻ nhận tiền, thuê nhà nghỉ cho nhóm người Trung Quốc lưu trú trái phép



Đến ngày 26/6, nhóm người này đi taxi từ Lào Cai về huyện Việt Yên (Bắc Giang). Thông qua một người môi giới, nhóm này quen biết được Lưu Văn Ba.

Tại đây, Lưu Văn Ba nhận tiền của nhóm người này và đưa họ đến một nhà nghỉ tại địa phương lưu trú trái phép. Khi đang lưu trú tại nhà nghỉ này thì bị Công an huyện Việt Yên ập vào bắt giữ.

Sau khi lấy lời khai nhóm người này, cơ quan chức năng đã đưa họ đến cơ sở cách ly để tiến hành theo dõi, phòng chống dịch bệnh theo đúng quy định Pháp luật . Hiện cơ quan Công an huyện Việt Yên cũng đang lấy lời khai đối tượng Ba để làm rõ hành vi vi phạm để có biện pháp xử lý thích đáng.

Trước đó vào ngày 30/7, Công an quận Tân Phú (TP Hồ Chí Minh) đã tạm giữ 11 người Trung Quốc nghi nhập cảnh trái phép. Chiều ngày 29/7, thành phố phát hiện 11 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào chung vư Vinhomes (quận Bình Thạnh).

Đến ngày 30/7, Công an quận Tân Phú đã ra lệnh tạm giữ 11 người Trung Quốc nghi nhập cảnh trái phép . 8 người đi cùng nhóm này đã bỏ trốn khi thấy tổ tuần tra.

Cùng ngày, Công an phường 2 (quận Tân Bình) phát hiện 8 người Trung Quốc đang tập trung ở Công viên Gia Định. Đến ngày 31/7, công an quận Bình Tân phát hiện 28 người Trung Quốc vượt biên vào TP Hồ Chí Minh.