Khởi tố nam điều dưỡng bị tố dâm ô thiếu nữ 15 tuổi trong bệnh viện huyện ở Cà Mau

Theo tin từ 24h, ngày 25/5, Công an huyện Năm Căn ( Cà Mau ) cho biết, VKSND cùng cấp đã phê chuẩn và đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Đoàn Vũ L. (27 tuổi, điều dưỡng Bệnh viện đa khoa khu vực Năm Căn) để điều tra về hành vi Hiếp dâm với người dưới 16 tuổi.

Ngay sau đó, sự việc được trình báo lên Công an. Cơ quan điều tra Công an huyện Năm Căn đã mời nam điều dưỡng lên làm việc để xác minh hành vi dâm ô Trẻ em dưới 16 tuổi. Nạn nhân được xác định là C.T.T. (sinh ngày 12/1/2005, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau), học sinh lớp 9. T. là con anh C.M.Th..

Theo thông tin Công an ghi nhận, hiều ngày 18/5, nam điều dưỡng L. gọi em T. vào trong phòng mình và nói để đo nhịp tim. Một lúc sau, người nhà ở bên ngoài nghe thấy tiếng hét của T. liền đập cửa chạy vào kiểm tra thì thấy T. trong tình trạng quần áo xộc xệch nên có phản ứng khá mạnh.

Bệnh viện đa khoa Năm Căn - nơi xảy ra vụ dâm ô

Khi đó, nam điều dưỡng lại đuổi người nhà T. ra ngoài, đóng của vào. Sau đó mới để T. ra ngoài với quần áo bình thương. Nhưng theo gia đình, khi T. ra ngoài gương mặt lộ rõ vẻ sợ sệt.

Theo tường thuật của T., điều dưỡng L. bảo em cởi quần áo để đo điện tim. Tuy nhiên, điều dưỡng L. đã có hành động khác lạ, sờ, móc những nơi nhạy cảm nên em T. sợ, khóc thét lên.

Được biết, em T. sống ở xã Hàng Vịnh (huyện Năm Can). Trước đó, em bị thương ở tay do ngã xe nên đến bệnh viện bó bột, nằm điều trị tại khoa ngoại của bệnh viện Năm Căn.

Theo anh Th. (bố T.), từ khi sự việc xảy ra, con gái anh luôn tỏ ra vô cùng sợ hãi, không chịu ăn uống. Cháu thường nhốt mình trong phòng khóc lóc, không chịu nói chuyện hay tiếp xúc với ai.

Th. ho biết, con gái vô cùng hoảng sợ sau khi vụ việc xảy ra

Thấy con gái bị cú sốc tâm lý nặng như vậy, mẹ của T. cũng buồn bã, khóc lóc suốt mấy đêm liền. Nhìn cảnh đó, anh Th. không thể kìm lòng nổi. Sự việc trên cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống gia đình và công việc làm bị trì trệ.

Về việc xử lý nam điều dưỡng, anh Th. cho rằng, gia đình mong muốn cơ quan chức năng sớm làm rõ vụ việc, xử lý đúng người đúng tội.

Your browser does not support HTML5 video.

Bé gái bị dâm ô trong thang máy: Cư dân bức xúc, ban quản lý thờ ơ?