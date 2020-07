Lợi dụng lòng tốt của bé gái 12 tuổi, gã “yêu râu xanh” dẫn dụ nạn nhân vào nghĩa trang dâm ô

Theo thông tin mới nhất, Công an huyện Thanh Trì ( Hà Nội ) vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Minh Thắng (SN 1991, trú tại xã Đại Áng (huyện Thanh Trì) để điều tra về hành vi Dâm ô Trẻ em theo quy định của Pháp luật

Qua điều tra xác định được vào khoảng 14h ngày 24/6, Nguyễn Minh Thắng đi từ nhà ở xã Đại Áng đến khu vực thị trấn Văn Điển bằng xe máy. Khi di chuyển đến thôn Yên Ngư (xã Tâm Hiệp) thì thấy bé gái tên Vũ Thị D. (SN 2008, trú tại huyện Thanh Trì) đang đạp xe một mình.

Thấy bé gái xinh xắn lại đi một mình nên Thắng nảy sinh tà dâm. Hắn liền đi sát vào xe của bé gái rồi lấy lý do xe hết xăng, nhờ D. chở tắt ngang qua nghĩa trang thôn Yên Ngưu để đi mua xăng.

Không lường trước được ý đồ đen tối của Thắng, cô bé đồng ý luôn. Khi chở Thắng ngang qua khu vực nghĩa trang thì D. bị thắng sạm sỡ... Lúc này bé gái mới nhận ra bộ mặt ma quỷ Thắng.

Đối tượng Thắng sau khi bị bắt

Quá sợ hãi, D. nhanh chóng đạp xe về nhà kể lại sự việc cho gia đình. Phẫn nộ trước hành động của Thắng, gia đình đã đến Công an huyện Thanh Trì trình báo vụ việc.

Ngay sau đó, Công an huyện Thanh Trì vào cuộc điều tra, xác định được nghi phạm là Thắng nên đã triệu tập đến trụ sở làm việc. Tại cơ quan điều tra, bước đầu Thắng đã thừa nhận hành vi của mình.

Sau khi thẩm vấn, Công an huyện Thanh Trì quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Nguyễn Minh Thắng để điều tra về hành vi dâm ô người dưới 16 tuổi.

Trước, vào tháng 2/2020, Công an huyện Tân Kỳ (Nghệ An) cũng đã khởi tố một đối tượng đưa bé gái 12 tuổi vào nghĩa trang dâm ô.

Cụ thể, ngày 16/2, Công an huyện Tân Kỳ tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trương Văn Tâm (SN 1991, trú tại xã Đồng Văn, huyện Tân Kỳ) về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Sau khi thỏa mãn thú tính, kẻ này thả T. về nhà. Cháu T. sợ hãi kể lại sự việc cho gia đình. Sau đó người thân đã đưa T. đến Công an trình báo sự việc.

Sau 10 tiếng truy án, Công an địa phương xác định được nghi phạm là Trương Văn Tâm. Tại cơ quan điều tra, Tâm đã cúi đầu nhận tội và khai báo toàn bộ quá trình gây án.

Tâm khai, khoảng 22h ngày 30/1, sau khi uống bia cùng với 5 người khác, Tâm thấy cháu T. nên đã chủ động lấy xe máy để chở cháu về. Lợi dụng đêm khuya vắng vẻ, đối tượng đã chở cháu T. vào nghĩa trang để thực hiện hành vi thú tính. Sau đó, gã chở cháu T. về nhà.

