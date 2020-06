Nam thanh niên bị khởi tố, tạm giam vì… đưa bé gái 13 tuổi ra bờ ruộng “tâm sự”

Theo tin từ tờ Công lý, chiều ngày 24/6, Công an huyện Kiên Lương (tỉnh Kiên Giang ) đã tống đạt quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam đối với Trần Văn Nam (21 tuổi, ngụ tại xã Bình An, huyện Kiên Lương) để điều tra về hành vi quan hệ tình dục với người đủ từ 13 đến 16 tuổi.

Theo thông tin ban đầu, Trần Văn Nam và em Lan (13 tuổi, tên nạn nhân đã thay đổi) quen biết rồi nảy sinh tình cảm nam nữ. Trong thời gian này cả hai thường xuyên nói chuyện, gặp gỡ nhau.

Đến khuya ngày 21/3/2020, sau khi đi đám cưới một người quen về Nam đã liên lạc hẹn gặp bạn gái nhí để tâm sự. Sauk hi gặp nhau, Nam đưa em Lan ra ngoài bờ ruộng nói chuyện.

Tại đây, Nam đã có hành vi “ăn trái cấm”. Sau đó sự việc bị gia đình em Lan phát hiện và trình báo đến cơ quan chức năng địa phương. Ngay lập tức Công an huyện Kiên Lương vào cuộc điều tra , triệu tập Nam đến trụ sở làm việc.

Bước đầu, Nam thừa nhận có hành vi quan hệ tình dục với nạn nhân. Hiện cơ quan chức năng đang đưa nạn nhân đi giám định, đồng thời tiếp tục điều tra để xử lý theo đúng quy định Pháp luật

Liên quan đến hành vi quan hệ tình dục với người đủ từ 13 đến 16 tuổi, trước đó, một kỹ thuật viên của Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Nhai (Sơn La) cũng bị tạm giữ.

Cụ thể, sự việc xảy ra tại Khoa chẩn đoán hình ảnh của bệnh viện huyện Quỳnh Nhai. Sau khi Mùa A Ch. – Kỹ thuật viên (KTV) chẩn đoán hình ảnh chụp X quang phổi cho 1 bệnh nhân nữ 13 tuổi, (trú tại xã Chiềng Khoang, huyện Quỳnh Nhai), bệnh nhân này đã báo với người nhà là bị anh Ch. là KTV hiếp dâm.

Ngay sau đó, người nhà đã xông vào phòng khám và đòi đánh kỹ thuật viên này. Rất đông bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đã kéo đến theo dõi sự việc gây mất trật tự khu vực chụp X quang.

Ngay sau đó sự việc được báo cáo lên Ban giám đốc bệnh viện . Phía bệnh viện chủ động mời Công an huyện sang hỗ trợ giải quyết vụ việc nhằm đảm an ninh trật tự và bảo vệ cán bộ bệnh viện. Những người liên quan được mời lên trụ sở làm việc ngay sau đó.

Phía bệnh viện thông tin, hiện đơn vị đang tích cực phối hợp với Cơ quan công an điều tra xác minh, làm rõ vụ việc.

Tuy nhiên, do chưa được tiếp xúc với cán bộ của mình (KTV Ch. hiện vẫn đang được tạm giữ tại cơ quan công an để phục vụ công tác điều tra), nên sự việc thế nào vẫn đang chờ kết luận từ cơ quan công an.

