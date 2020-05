Nam thanh niên ngáo đá dùng dao khống chế bạn gái suốt đêm khai gì tại cơ quan điều tra?

Liên quan đến vụ nam thanh niên ngáo đá khống chế bạn gái xuyên đêm, ngày 26/5, lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã tống đạt quyết định khởi tố đối tượng Thào Văn Trường (SN SN 1990, quê Điện Biên) để điều tra về hành vi Chống người thi hành công vụ; Đe dọa giết người; Gây rối trật tự công cộng.

Theo cơ quan Công an quận Hoàng Mai, sau khi đối tượng Thào Văn Trường bị bắt giữ, cơ quan chức năng đã tiết hành test nhanh thì phát hiện đối tượng này dương tính với ma túy.

Tại cơ quan điều tra, Trường khai, chiều ngày 2/5 đã mua ma túy về sử dụng. Sau đó có biểu hiện loạn thần do ngáo đá nên đã cởi trần cầm dao đe dọa người dân đi trên đường và khống chế bạn gái suốt đêm.

Theo tin An ninh thủ đô đưa trước đó, khoảng 19h ngày 2/5, Công an quận Hoàng Mai nhận được tin báo từ Công an quận Hai Bà Trưng về việc để nghị phối hợp, rà soát, truy tìm đối tượng có biểu hiện ngáo đá, gây ảnh hưởng an ninh trật tự.

Nam thanh niên có biểu hiện ngáo đá cởi trần, cầm dao ra đường uy hiếp người dân

Theo thông tin ban đầu, tại khu vực cảng Hà Nội (thuộc địa bàn phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng) lực lượng Công an nhận được tin báo về việc 1 đối tượng nam thanh niên cởi trần, cầm dao đứng giữa đường trong trạng thái tâm lý bất thường. Người này dùng dao chém người, phương tiện qua lại.

Nhận được tin báo, Cảnh sát 113 Công an quận Hai Bà Trưng nhanh chóng đến hiện trường phối hợp cùng Công an phường triển khai các biện pháp ngăn chặn. Song vừa thấy Công an, nam thnah niên đã bỏ chạy thục mạng theo đường đê Nguyễn Khoái, sang địa phận quận Hoàng Mai. Thời điểm đó sẩm tối nên việc truy tìm tung tích kẻ cởi trần cầm dao gặp khó khăn.

Sau khi tiếp nhận tin tức từ Công an quận Hai Bà Trưng, Công an quận Hoàng Mai đã yêu cầu đội nghiệp vụ phối hợp với Công an các phường Vĩnh Hưng, Hoàng Văn Thụ, rà soát. Đến khoảng 21h, lực lượng chức năng xác định đối tượng nghi vấn đang ở trong nhà một người dân tại địa chỉ ngõ 670 Nguyễn Khoái. Tên này có quen biết với con trai chủ nhà. Công an lẻn vào trong để truy bắt thì gia đình mới ngã ngừa phát hiện sự việc.

Diễn biến sự việc trở nên phức tạp hơn khi cơ quan chức năng phát hiện trong nhà có 1 cô gái trẻ, do đối tượng này gọi điến. Để đảm bảo an toàn cho cô gái, cũng như tránh cho đối tượng manh động, lực lượng Công an quyết định bao vây, đồng thời tìm cách tác động, giữ tâm lý ổn định cho gã trai. Đến khoảng 11h ngày 3/5, bằng đồng bộ các biện pháp, Công an quận Hoàng Mai đã buộc nam thanh niên phải buông dao, về trụ sở làm việc.

Theo Nga Đỗ/SKCĐ