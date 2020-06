Bực bội vì bị mắng mỏ, nghịch tử đánh chết bố đẻ rồi gọi điện trình báo Công an

Sáng 8/6, Công an tỉnh Tiền Giang đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Phan Thanh Nhân (35 tuổi, ngụ tại xã Hiệp Đức, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) để điều tra về hành vi Giết người theo quy định của Pháp luật . Nạn nhân là ông Phan Văn Chí (73 tuổi, bố đẻ của Nhân).

Theo thông tin ban đầu, Nhân và bố đẻ vốn không hợp tính nhau nên trong cuộc sống đôi khi bố con có khục khặc. Khoảng 18h30 ngày 21/5, ông Phan Văn Chí đi nhậu về thì ra sức mắng chửi vợ con.

Bực bội chuyện liên tục bị bố mắng chửi, Phan Thanh Nhân từ trong nhà lao ra ngoài dùng con dao Thái Lan đâm bố. Chưa dừng lại, Nhân tiếp tục lấy chiếc bánh xe máy đã tháo rời đập vào đầu khiến ông Chí tử vong tại chỗ.

Phát hiện sự việc, người thân trong gia đình cố gắng sơ cứu nhưng ông Chí đã tử vong. Ngay sau đó, Nhân gọi điện đến Công an trình báo việc mình sát hại bố.

Hiện trường vụ án mạng

Nhận được tin báo, Công an đã có mặt phong tỏa hiện trường, tổ chức khám nghiệm hiện trường, tịch thu hung khí. Đồng thời tổ chức khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân tử vong.

Kết quả khám nghiệm cho thấy, ông Chí tử vong do chấn thương, mất máu cấp do vết thương thủng tâm thất nhĩ trái gây ra bởi vật nhọn.

Hiện tại, gia đình đã tổ chức xong tang lễ cho ông Chí và đang đợi kết quả điều tra từ Công an. Hàng xóm sống gần đó cho biết, biết chuyện bố con ông Chí hay khúc khặc nhau nhưng không ngờ Tâm lại nhẫn tâm xuống tay sát hại bố đẻ như vậy.

Vài năm trở lại đây xuất hiện rất nhiều vụ án mạng do nghịch tử gây ra xuất phát từ những mâu thuẫn tủn mủn trong cuộc sống hàng ngày. Đơn cử như vụ con trai đâm chết bố ở Đồng Nai hồi năm 2019.

Vụ việc xảy ra vào tối ngày 28/10/2019. Khi đó, ông Nguyễn Hữu Trí (51 tuổi, ngụ tại xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch) cùng một số người bạn ngồi ăn nhậu tại nhà. Trong lúc ăn nhậu, cậu con trai tên Nguyễn Thanh Tâm (28 tuổi) xảy ra mâu thuẫn với bố.

