Nghịch tử hành hạ, mắng mẹ ruột “chết sớm đi” bị khởi tố về hành vi ngược đãi người khác

Công an huyện Tri Tôn ( An Giang ) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Dương Thị Ngọc Mai (55 tuổi, ngụ ấp Sóc Triết, xã Cô Tô, huyện Tri Tôn) để tiếp tục điều tra về hành vi ngược đãi người khác. Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Lan (87 tuổi, mẹ ruột Mai).