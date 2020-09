Khởi tố nghịch tử bạo chửi bới, bạo hành bố mẹ đẻ mỗi khi say xỉn ở Lạng Sơn

Công an huyện Cao Lộc cho biết, đơn vị đã bắt giữ được đối tượng Mông Văn Dũng (SN 1981, trú tại xã Thạch Đạn, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn ). Trong quá trình điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Dũng.





Theo nguồn tin từ Báo Công an nhân dân, trước đó, Công an huyện Cao Lộc nhận được tin báo của Công an xã Thạch Đạn về việc: Nhiều năm trở lại đây gia đình ông Mông Văn Hành (SN 1958) và bà Nguyễn Thị Đồng (SN 1959) đều trú tại xã Thạch Đạn, huyện Cao Lộc thường xuyên bị con trai ruột là Mông Văn Dũng chửi bới, đe dọa và đánh đập.





Đối tượng Dũng không có việc làm ổn định nên thường xuyên uống rượu say xỉn. Mỗi lần trở về nhà trong tình trạng say xỉn hắn lại chửi bới, đánh đập bố mẹ đẻ và người thân trong gia đình.





Gần đây nhất là vào 19h ngày 5/9 khi cả gia đình chuẩn bị ăn cơm thì Dũng đi uống rượu say về cầm cốc thủy tinh và cây nhọn bằng gỗ đi vào vừa chửi bới, vừa dọa nạt cả gia đình. Thấy vậy, em trai Dũng đã đứng lên ngăn cản thì bị đối tượng này cầm cốc thủy tinh đập vào đầu.

Chưa dừng lại, Dũng chạy xuống bếp cầm hai viên gạch tiếp tục đe dọa ông hành và em trai. Bà Đồng thấy vậy chạy đến giằng viên gạch từ thay Dũng ra thì bị hắn bẻ gập ngón tay dẫn đến bị thương.





Ngay sau đó, sự việc được người dân sống xung quanh trình báo đến Công an . Hiện Công an huyện Cao Lộc đã có lời khai của Dũng, đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng này theo đúng quy định của Pháp luật





Trước đó tại tỉnh Thái Nguyên cũng xảy ra vụ việc, nghịch tử dùng bồ cào bổ vào vai bố đẻ vì đến giờ cơm mà chưa có cơm ăn.





Cụ thể, chiều tối ngày 20/6, ông V.L.C. (52 tuổi) và con trai cùng trú tại xóm Cổ Dạ, xã Bảo Lý, huyện Phú Bình (tỉnh Thái Nguyên) xảy ra mâu thuẫn. Nguyên nhân xuất phát từ việc ông C. chưa nấu cơm ăn.





Trong lúc tức giận, Vũ Lệnh Mạnh cầm bồ cào rượt đuổi bố đẻ. Thấy con trai hung hăng, ông C. bỏ chạy ra ngoài nhưng Mạnh không buông tha, tiếp tục đuổi. Cuối cùng, hắn bổ mạnh một nhát vào vai khiến lưỡi bồ cào găm vào lưng khiến nạn nhân gục tại chỗ.





Phát hiện sự việc, người dân đưa ông C. đi cấp cứu , đồng thời trình báo sự việc lên Công an. Nhận được tin báo Công an xã Bảo Lý vào cuộc điều tra và cho biết, Mạnh được bố mẹ nuông chiều từ nhỏ. Trước đây, Mạnh từng vượt biên trái phép sang Trung Quốc để làm ăn nhưng bị bắt, trả về Việt Nam. Về nước, Mạnh về Thái Nguyên sinh sống, hiện đang làm ở một xưởng mộc trên địa bàn xã.

Sau khi sự việc xảy ra, Mạnh bị triệu tập lên Công an huyện Phú Bình để lấy lời khai. Sau khi ông C. phục hồi, Công an huyện đã đến làm việc, lấy lời khai của ông C. để có hướng giải quyết tiếp theo.

