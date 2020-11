Vụ chồng gây án để giải cứu vợ ở Vĩnh Long: Khởi tố, bắt tạm giam về tội Giết người

Theo CAND đưa tin, ngày 20/11 Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với Trần Ngoại Giao (SN 1990, ngụ xã Long An, huyện Long Hồ) để điều tra về hành vi Giết người

Kết quả điều tra cho thấy, khoảng 10h ngày 15/11, một nhóm người đi trên xe ô tô 7 chỗ mang BKS 72A-215.22 đến quán cà phê Tâm Giao (quốc lộ 53 đoạn thuộc ấp An Hiệp, xã Long An, huyện Long Hồ).

Trần Ngoại Giao

Tại đây, nhóm người này đã bắt chủ quán cà phê là chị Võ Thị Thúy Hằng (SN 1991, vợ của Giao) và khống chế, đưa người này lên xe ô tô. Khi bị bắt giữ, chị Hằng đã la hét cầu cứu.

Đang hái dừa sau nhà, Giao nghe tiếng la hét của vợ liền chạy vội ra giải cứu thì bị nhóm người xịt hơi cay vào mặt. Lúc này, nghi phạm cầm thanh sắt có đầu nhọn đâm vào nhóm người này. Hậu quả, một người chết và 2 người trong nhóm bắt cóc bị thương.

Sau vụ việc, Giao đã đến Công an xã Long An để đầu thú. Sau đó, công an cũng tiến hành bắt giữ những người có liên quan. Nhóm người bắt cóc khai nhận được bà Võ Thị Kim Chi (SN 1967, tạm trú tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), mẹ ruột của nữ chủ quán cà phê thuê đến với số tiền ứng trước là 10 triệu đồng.

Hiện trường vụ án

Nhóm này đã đi ô tô từ Bà Rịa – Vũng Tàu đến Vĩnh Long bắt Hằng với mục đích đưa về nhà mẹ đẻ. Điều đáng nói, đi cùng nhóm bắt cóc có cả em trai của Hằng, tuy nhiên đối tượng này đã bỏ trốn sau khi vụ việc xảy ra.

Sau đó, em trai và mẹ ruột của nữ chủ quán đã ra đầu thú. Liên quan đến vụ việc, người dân địa phương cho biết, nhà bà Chi trước kia ở Vĩnh Long, sau đó chuyển ra Bà Rịa - Vũng Tàu sinh sống. Còn vợ chồng Giao và Hằng mới chỉ làm đám cưới được 2 tháng nhưng nhà gái lại không hề ủng hộ mối quan hệ này.

Hiện tại, cơ quan côn an đã tiến hành củng cố hồ sơ và các bước tố tụng đối với nhóm người bắt cóc để làm rõ động cơ và vai trò của từng người.



