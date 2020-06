Công an thị xã Sơn Tây khởi tố người mẹ vứt bỏ con sơ sinh dưới hố ga khiến cháu bé tử vong

Mặc dù đã được các bác sĩ bệnh viện Xanh Pôn tận tình cứu chữa nhưng cháu bé bị mẹ bỏ rơi dưới hố ga vẫn không thể qua khỏi. Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an TX Sơn Tây đã đã khởi tố người mẹ để điều tra.

Như đã đưa tin, ngày 29/6, Bệnh viện Xanh Pôn thông báo, bé Nguyễn Văn Ban – em bé sơ sinh bị mẹ bỏ rơi 3 ngày dưới hô ga phía sau đền Mẫu (xã Thanh Mỹ, thị xã Sơn Tây) đã qua đời sau 20 ngày điều trị. Cháu bé tử vong vào lúc 13h30 ngày 29/6.

Ông Vũ Việt Hùng – Trưởng phòng Công tác xã hội Bệnh viện Xanh Pôn ) cho biết, cháu An qua đời khi không có người thân bên cạnh. Hiện thi thể cháu đang được lưu trữ tại nhà xác của Bệnh viện

Chân dung người mẹ bỏ rơi con

Nguyên nhân dẫn đến cái chết của cháu An là do sốc nhiễm khuẩn trên nền nhiễm trùng máu nặng. Dù các bác sĩ đã hội chẩn chặt chẽ với bệnh viện Nhi Trung ương và các chuyên gia Anh quốc nhưng cháu bé vẫn không qua khỏi.

Theo đại diện Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, trong thời gian điều trị tại bệnh viện, bé An nhận được rất nhiều sự quan tâm, giúp đỡ từ các nhà hảo tâm. Chi phí thuốc và vật tư cho bé đều thuộc danh mục bảo hiểm. Bên cạnh đó, chi phí ngoài danh mục bảo hiểm y tế cũng được bệnh viện hỗ trợ. Ngoài chi phí điều trị, số tiền ủng hộ còn lại bệnh viện sẽ giao cho cơ quan chức năng để xử lý.

Việc cháu An tử vong ngay sau đó được báo cho Công an thị xã Sơn Tây. Sau khi tiếp nhận thông báo, Công an thị xã Sơn Tây phối hợp với VKSND thị xã và các đơn vị chức năng khẩn trương khám nghiệm hiện trường, tiến hành điều tra, xác minh, làm rõ người bỏ rơi cháu bé là Phạm Thị Thành (SN 1989, trú tại Hoa Thành, Thạch Kim, Lộc Hà, Hà Tĩnh).

Cháu An đã qua đời sau 20 ngày điều trị

Trước đó, tại cơ quan điều tra, Thành khai nhận, ngày 6/6 đón xe buýt lên thị xã Sơn Tây chơi. Đến khoảng 23h cùng ngày thì vỡ ối, trở dạ. Thành đã đi đến ruột rau cạnh đền Mẫu trong thôn Thanh Tiến (xã Thanh Mỹ) tự sinh cháu An.

Do hoàn cảnh kinh tế khó khăn, không thể nuôi con và không muốn ai biết mình sinh con nên Thành đã bế con trèo vào phía sau đề Mẫu vứt con dưới hố ga. Sau đó, Thành quay lại xóa dấu vết và bỏ về TP Hà Nội.

Your browser does not support HTML5 video.



Xem thêm: Bé trai bị mẹ bỏ rơi bên hố ga qua đời sau 20 ngày điều trị

Theo Nga Đỗ/SKCĐ